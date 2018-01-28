去年來台日客目標200萬未達標 觀光局：持續努力推廣

2018年01月28日 18:00 中時 王思慧

觀光局長周永暉前年9月上任時，設定2017年日本來台旅客目標突破200萬人次，但觀光局統計，去年日本來台旅客為189萬8854人次未達標。觀光局副局長張錫聰推測是日本旅客擁有護照僅佔23％，再加上日幣大幅貶值，出國人數減少，會繼續努力爭取休學旅行及女性旅客市場。

根據觀光局統計，去年一整年來台旅客人數為1073萬9601人次，比2016年的1069萬0279人次，成長0.46%，但來台日本旅客只成長0.17%，比前年多了3152人次。

觀光局長周永暉為爭取日本旅客來台，不但有高鐵、台鐵雙鐵周遊券，更推出「4人同行1人免費」方案等，但只有189萬8854人次來台，比前年的189萬5702人次，僅多了3152人次，且距離200萬人次目標，還少了10萬人次。

副局長張錫聰說，日本旅客其實出國的人數並未想象中多，以日本有一億多人口來看，一年只有一千七百多萬人次出國，且只有23％的人擁有護照，日幣又貶值的情況下，可能是日本旅客來台人次未達標的原因。

張錫聰指出，雖然去年沒有達標，但至少沒有負成長，也提醒觀光局要更努力，他說以前宣主力放在關東地區，未來慢慢開拓到日本其他地區。目前會繼續努力耕耘休學旅行市場，透過日台雙邊學校合作，讓日本學生到台灣休學旅行，吸引重遊台灣；還有調查發現女性出國次數比男性高，因此去年邀請女性粉絲多的日本女星長澤雅美代言，以吸引女性觀光客。

另外，觀光局也推動鐵道旅遊，以及舉辦台日軌道論壇等活動，吸引日本鐵道迷到台灣觀光，希望熱度再增加；未來會繼續努力推動日本旅客來台。

(中時)