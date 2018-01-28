史上最大烏龍！國民黨基隆市長初選翻盤 謝立功怒：還我公道

2018年01月28日 18:40 中時 李其樺

（18:59更新內文） 國民黨基隆市長初選鬧出史上最大烏龍！原本市黨部（28）日上午公布民調，由謝立功贏得初選，不料到了下午出現戲劇性大翻盤，根據重新計算的民調，民調居第二的宋瑋莉後來居上，整個初選結果大翻盤，謝立功對此非常不滿，要求市黨部還給他公道；對此國民黨基隆市黨部表示，會將最新民調結果呈報黨中央，個別候選人一律將循相關程序解決。

國民黨基隆市黨部今天上午10點在市黨部公布全方位、典通和世新3家公司所做的基隆市長國民黨初選電話民調，原本謝立功獲得42.754%平均支持率排第一，宋瑋莉獲得42.019%平均支持率居次，介文汲則獲15.227%平均支持率居最末。不料卻傳出其中1家民調公司數字出錯，今天下午3點半國民黨基隆市黨部緊急找回民調公司和3名候選人重新計算民調。

根據全方位公司原本對謝立功政黨對比為54.670%，黨內互比為42.544%；宋瑋莉的政黨對比為39.971%，黨內互比為37.717%。但是全方位公司重新檢查發現，他們把謝立功和宋瑋莉的政黨對比欄位和黨內互比欄位數字誤植，儘管百分比沒錯，但政黨對比佔民調85%，黨內互比佔民調15%，加權比重不同造成民調誤差。

全方位民調公司下午4點在國民黨市黨部重新輸入正確數字計算民調，結果謝立功獲得39.925%平均支持率，宋瑋莉獲得41.493%的平均支持率後來居上，介文汲則獲得18.582%，這個結果讓謝立功非常不滿，當場開炮，質疑為何重新計算民調？又說這次初選發現其中有家公司對民眾採誘導式問答，要求市黨部重新公布3家電話民調錄音檔。

國民黨基隆市黨部書記長蔡智潁回應，有民眾質疑全方位公司做的政黨對比民調數字和其他兩家公司差異甚大，為求慎重才請全方位公司重新檢查數字，強調這次初選過程公正、公開，可供人檢視，其他候選人有疑慮，3天內可提書面資料送市黨部處理。

謝立功表示，對於今天這樣的初選結果大逆轉，直說「感到不可思議！」認為將對國民黨的形象造成重大傷害，堅持要求市黨部公布3家公司電話錄音逐一檢視，還給他一個公道。

國民黨市黨部書記長蔡智潁回應，29日會在市黨部召開小組會議，也會把今天的民調結果向黨中央報告，至於是否重新跑計票程式？交由黨中央裁決。

(中時)