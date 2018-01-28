給自己喘口氣！在星巴克「特色門市」找到心靈歸屬感

2018年01月28日 18:39 中時 徐力剛

「京都二寧坂ヤサカ茶屋店」為全球首座設有榻榻米的星巴克門市。（圖片取自日本星巴克官網）

日本首間搭船才能到星巴克「嚴島表參道店」，適合旅人來此享受個人時光。（圖片取自日本星巴克官網）

星巴克嚴島表參道店遠眺矗立海中的嚴島鳥居，悠然享受自然風光。（圖片取自日本廣島縣宮島觀光網站）

星巴克嚴島表參道店2樓戶外陽台區，溫暖陽光與海風吹拂，配上美味咖啡人生樂事。（圖片取自日本星巴克官網）

星巴克「天玉門市」古堡外觀設計，成為天母著名地標。（圖片提供／台灣星巴克）

天玉門市擁有全台最美戶外露天座位區，室外110坪寬廣空間有「都市的後花園」稱號。（圖片提供／台灣星巴克）

室內以簡單線條搭配原木裝飾，大片落地窗採光充足。（圖片提供／台灣星巴克）

連鎖咖啡市場百家爭鳴，如何在一片紅海中走出獨特道路，是經營品牌成功與否關鍵，星巴克近年積極結合在地特色與文化，打造特色門市吸引消費者目光，包括傳統「日風茶屋」門市、「搭船才能抵達」嚴島門市及尋覓「都市後花園」天母門市等。

日本京都以悠久歷史著稱，吸引旅人流連忘返，臨近清水寺的星巴克「京都二寧坂ヤサカ茶屋店」以傳統茶屋造型結合現代飲品，成為當地最夯打卡景點。此門市由100多年歷史明治時期老屋改建而成，2層樓木造建築充滿濃厚和式風情，入口處藍色日式門簾迎接遠道而來貴客，悠閒午後在榻榻米座位區細細品味咖啡，眺望奧庭造景體驗慢活人生。

想遠離都市塵囂，不妨前往日本三景之一宮島，這裡有間「搭船才能到」星巴克「嚴島表參道店」，店內57坪寬廣空間，搭配木質色裝潢溫馨感十足，提供旅人絕佳休憩體驗。清晨和煦陽光灑落室內，大片玻璃窗視野極佳，可遠眺1400年歷史嚴島鳥居，享受個人靜謐時光。

從白天到日落，悠然坐在靠海戶外區，光影投射瀨戶內海變換各式風情，清空思緒體驗大自然美好，身心靈放鬆。宮島特有精釀啤酒「宮島ビール」深受饕客推崇，來此不可不試。

台灣也不落人後，繼1998年星巴克在台灣開設首間門市以來，睽違20年打造全新「天玉門市」，坐落於有「都市的後花園」之稱天母地區，門市總面積達197坪，分室內品飲區與戶外休憩區，2層樓深色建築外觀走古堡風設計，擁有全台最美戶外露天座位區，大範圍綠色植栽搭配弧形木椅擺設，午後徐徐涼風吹拂，來此輕啜咖啡品味時光夫復何求。

室內以穿透感的金屬網材質及天然木材為靈感，結合玻璃天井與落地窗設計自然採光充足，鬧中取靜環境宛如世外桃源。

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(中時)