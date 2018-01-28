《中時晚間快報》藍營基隆市長民調出包 謝立功勝選變敗選

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中時電子報
綜合報導

◎藍營基隆市長民調出包 謝立功勝選變敗選

國民黨基隆市長黨內初選民調28日上午出爐，謝立功以不到1%微小差距驚險勝出，將代表國民黨二度挑戰現任基隆市長林右昌，謝立功表示，將找回選民對國民黨的信心，整合泛藍力量贏回基隆市。

◎蔣萬安婚前差點被分手 江啟臣打電話神救援

表態角逐台中市長的國民黨立委江啟臣，28日上午在豐原慈濟宮舉辦「啟旺轉乾坤，作伙迎新春!-春聯書寫暨客家燈籠發送活動」，蔣萬安也到場力挺，並自爆「當年我差點和女友分手，是江啟臣學長一通電話神救援，才讓我娶到老婆！」

◎寒流周末來襲 低溫下探7度

本周將有兩波冷氣團影響台灣，第一波今晚報到，低溫下探11度，周三晚間另一波冷氣團將到來，並於周末升級成寒流，周日低溫將下探7度，3000公尺以上高山也有望降雪。整體而言，北部地區未來一周都是濕冷的型態，中部以南則於周三起則轉為乾冷。

◎塔里班幹的！ 阿富汗自殺炸彈攻擊95死

阿富汗首都喀布爾（Kabul）當地時間27日下午驚傳自殺炸彈攻擊，一輛滿載炸藥的救護車在市中心鬧區引爆，造成至少95人死亡、163人受傷。這是喀布爾近年最嚴重的爆炸案之一，阿富汗極端民兵組織塔里班承認，這件事是他們幹的。

(中時電子報)

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