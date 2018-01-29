不太安靜！日本早就發現陸093核潛艇

2018年01月29日 01:09 中時電子報 楊幼蘭

在日本海上自衛隊追蹤兩天後，一艘中國潛艇1月12日下午在東海的公海浮出水面，並掛起中國國旗。部分軍事專家認為，這艘全長110米的093B型攻擊核潛艇是被迫浮出水面，但也有人說，相關訊息不足以支持這論點。

中國國防部並未回應《南華早報》（South China Morning Post）的相關提問，目前只知道，中國軍艦與一艘潛艇11日進入釣魚台鄰接海域，日本隨即發出警告驅離。

報導28日指出，由於日本侵略中國的舊怨，加上釣魚台列嶼的主權爭議，長久以來，中日關係一直都很緊張。由於這是中國海軍首度接近釣魚台不到24海浬，令人懷疑中國是在高調宣示主權。

然而，據日本防衛省說，反潛船艦與軍機從1月10日起，就在追蹤這艘中國潛艇。因此軍事專家認為，093B型攻擊核潛艇會暴露行蹤，顯示它並不如該有的那樣安靜。

據美國國會2017年的報告指出，中國攻擊核潛艇從2006年開始服役，在印度洋與西太平洋執行任務。而解放軍在2000年代打造了兩艘093型潛艇，起碼還有兩艘以降噪為主升級的093A型潛艇在2016年服役。

而中國專家認為，由於它有更加隆起的龜背，能垂直發射鷹擊-18反艦巡弋飛彈，應該是093B型攻擊核潛艇，就算不能匹敵美國的洛杉磯級（Los Angeles-class）潛艇，也比091型漢級核潛艦安靜多了。

一名要求匿名的北京軍方消息人士說，這艘核潛艇會被發現，是因為太吵了，而這中國海軍來說，實在很遺憾。

北京軍事觀察員周晨明指出，這顯示在美國軍方的技術支援下，日本有很強的反潛能力。他認為，中國潛艇暴露行蹤也不是壞事，這能促使解放軍更努力讓潛艇降低噪音，而中國身為軍事強國，應該有充分自信，不會掩飾弱點與失敗。

而核潛艇通常能待在水下好幾個月，盡量避人耳目，它會在別國海軍面前現蹤，也實在不尋常。

大陸航艦專家李杰指出，一旦潛艇暴露行蹤，獨特的聲響被記錄下來，將屈居極大的劣勢。

而澳門國際軍事會會長黃東認為，這艘解放軍攻擊核潛艇是被迫浮出水面，並說中國海軍暴露它的特徵，甚至被日方拍到實在很蠢。此外，他駁斥了這艘潛艇在公海浮出水面，升起五星旗，是為了宣示釣魚台主權的說法。

黃東指出，要是他們真想宣示主權，那為什麼不乾脆讓這潛艇進入釣魚台海域。按照國際慣例，當潛艇在公海或他國領海浮出水面時，必須要升起國旗。

不過李杰說，它會浮出水面，還有其他可能；例如，需要較清楚的通訊、需要定位，或是面臨技術問題等。他並指出，這艘中國潛艇並未進入日本領海，而日本海上自衛隊尾隨，其實才違反了國際法。

(中時電子報)