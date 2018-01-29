台中1年倒6夜市陸媒爆原因「陸生：除了小吃 就是賣淘寶貨」

2018年01月29日 00:44 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

台中1年就倒了6家大型夜市，其中一家還是號稱全台最大的「經貿文創觀光夜市」，不到3年就宣布倒閉。大陸官媒「人民日報海外版」直指其中一個原因，就是陸客銳減衝擊消費！

該報導指，前些年，大陸赴台旅遊人數多，他們嚮往夜市文化，晚上都喜歡到夜市品嘗台灣小吃、購買伴手禮。如今，赴台的大陸遊客數量銳減，而新南向所增加的旅客人數，卻無法彌補缺口。

還有其中一個原因就是夜市都差不多一樣。王凱是在台的大陸交換生，剛到台灣時他很喜歡夜市的氛圍，幾乎天天都走一圈，可是一個多月下來覺得就興致索然。因這些夜市差不多長得一樣，除了小吃攤，就是賣淘寶貨。王凱說：「我身邊的台灣朋友有很多現在也不怎麼愛逛夜市了。」

一些夜市業者坦言，過去每晚都有幾輛陸客觀光團的遊覽車停在夜市附近，現在很難見到了。因為有陸客的光顧，過去一些夜市的藥妝店，全年營業額能達上億元（新台幣，下同），但現在人沒了，錢也跑了，難道觀光要變成「關光」嗎？

不少業者也表示，打著文創之名，新夜市剛開業時，確實能吸引年輕人來光顧，但實際上卻仍是傳統的形態樣貌，東西沒特色還賣得貴。有的夜市知名度大增後，開始出現欺客行為，例如一盒現切水果要500元，果汁要200元，兩盤滷味要價近2000元。還有業者就是在淘寶網購之後，把東西拿來轉賣而已。台灣中華觀光文創市集交流協會理事長胡子強就說，民眾上當後自然不會再來，久而久之逛這些夜市的人就會越來越少。

國民黨台中市議員朱暖英表示，她的選區南屯原本有好幾處夜市，現在不是收攤、就是縮小營業規模。台中最有代表性的逢甲夜市，雖仍正常營運，但商圈內有許多店家都已關門，很多業者都反映開門營業只是苦撐。蔡政府應該要正視這個問題，改善兩岸關係，讓陸客回流！

(中時電子報)