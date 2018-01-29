CNN：中國對台任何動作 將考驗美影響力

CNN：中國對台任何動作 將考驗美影響力

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中時電子報

美國總統川普執政才一年，外媒報導，美國優先政策已深深動搖美國在亞洲的地位，美國正將亞洲拱手讓給中國。而中國若對台灣採取任何動作，將對美國的影響力構成考驗。

據中央社引述美國有線電視新聞網（CNN）報導，提及中國今年初片面宣布在台灣海峽啟用新航線一事。香港大學教授徐國琦告訴CNN：「（對北京而言，）有件事從未改變，就是台灣的地位。他們一直認定台灣是中國一部分，因此如今隨著中國漸趨強勢，力量更大，而美國逐漸退卻，北京也許會有驚人之舉。」徐國琦說，如果美國捍衛台灣對抗中國侵略的承諾未能兌現，這種退卻作法可能動搖美國的影響力和在亞洲的聯盟關係。

CNN指出，川普政府只專注在美國優先政策上，對於亞洲興趣缺缺，這已深深動搖美國在亞洲的地位。關鍵盟邦日本、南韓和澳洲對美國的信心產生動搖，美國正將亞洲拱手讓給中國。

CNN指出，根據蓋洛普（Gallup）所做調查，面對長期密友兼保護者美國，日本、南韓和澳洲去年都對美國喪失一些信心。亞洲領袖不確定美國對於區域的承諾，紛紛強化彼此的關係，以防美國可能有朝一日不再提供保護。在此同時，亞洲一些潛在衝突點，將會進一步考驗美國對區域的承諾。中國可能利用這些緊張情勢，來證明中國已是亞洲主導力量。

(中時電子報)

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