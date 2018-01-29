越捷航空比基尼秀迎足球隊 模特兒失控騷擾球員

2018年01月29日 03:29 中時電子報 高德順

越捷航空公司2012年因為在一架班機上推出模特兒比基尼秀而遭到罰款，越捷航空昨(28日)在載有越南U23足球隊的專機，重演安排模特兒穿比基尼在機上跳舞等表演節目，再度引起網友爭議。

越捷航空比基尼秀迎足球隊(圖擷自youtube)

越捷航空2012年曾經找來模特兒扮演穿比基尼的空姐在機上跳舞，並拍成宣傳片，結果政府以未獲同意為由，祭出2000萬越盾（約900美元）的罰單。(圖擷自youtube)

在中國大陸舉行的2018年亞足聯U23錦標賽昨天落幕，越南U23足球隊闖進與烏茲別克的決賽，最終以1比2不敵對手。越南U23足球隊儘管只獲得亞軍，但已寫下越南足球驕傲的歷史一頁，令全越球迷驚喜與狂歡。越南體育等部門昨天英雄式歡迎足球隊返國，並由越捷（VietJet Air）派遣專機接球隊返國。

越捷航空比基尼秀迎足球隊(影片擷自youtube)

為慶祝足球隊的佳績，越捷安排模特兒穿著比基尼在專機上演出跳舞等節目。影片中穿比基尼的模特兒在飛機走道演出，甚至還有「故意騷擾球員和教練」的行為，讓對方覺得尷尬。影片上傳後，許多網友紛紛留言表達憤怒。

越捷隨後發聲明表示，參加表演模特兒其中一人因為「過度」愛慕球隊，自行離開規定的表演區域，到教練和球員座位要簽名，意外是個人自發行為所致，越捷對此事感到遺憾與表達歉意。

越南官方部門至今尚未對此作出回應，越捷是否再度遭到罰款仍不清楚。

(中時電子報)