冷氣團報到！全台濕冷！北北基大雨特報、19縣市防強風

2018年01月29日 06:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週一上班日！全台冷颼颼！今（29日）強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫偏低，北部高溫僅13、14度，今晨平地最低溫出現桃園新屋的10.7度。加上鋒面通過，全台有雨，氣象局今早也針對台北市、新北市、基隆市發布大雨特報，並對19縣市發布陸上強風特報！週五（2月2日）會有一另波強冷空氣南下，各地低溫都有機會降到10度以下，需記得保暖！

鋒面通過，今（29日）全台有雨，氣象局今早也針對北北基發布大雨特報，並對19縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

外出保暖，更記得帶把傘！受華南雲雨區東移及清晨強烈大陸冷氣團影響，今天全台濕冷，預計中部以北、東北部入夜至明日清晨，低溫下探13、14度，其他地區低溫約15、16度。明日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，台灣北部及東北部氣溫仍低，其他地區及澎湖、金門、馬祖早晚氣溫亦較低。

據天氣風險公司表示，週五（2月2日）會有一另波強冷空氣南下，各地低溫都有機會降到10度以下，且要持續4、5天以上，外出需做好保暖工作。

此外，受東北季風影響，今天中全台各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域將有9至11級強陣風。氣象局今早也針對19縣市發布陸上強風特報，氣象局提醒沿海風浪大，海邊活動或海上作業請特別注意安全。

至於民眾關心的空氣品質，今天高屏為「橘色提醒」；中部、雲嘉南為「普通」等級；北部、竹苗、宜蘭、花東、馬祖、金門與澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)