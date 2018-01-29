1月29日三大報頭版要聞

2018年01月29日 07:16 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

國民黨基隆市長初選民調鬧出史上最大烏龍！基隆市黨部28日上午公布民調，本由前移民署長謝立功贏得初選，未料，下午竟爆出民調公司出錯，重新計算後大翻盤，由原先民調第二名的基隆市議會議長宋瑋莉勝出。「勝選6小時」的謝立功當場開炮，要黨部還他公道，公布3家民調公司的電話錄音。

「瑞士特快車」費德勒昨在2018澳洲網球公開賽男單冠軍戰，再度發揮堅強韌性大戰克羅埃西亞的希力奇，最終以6比2、6比7、6比3、3比6與6比1擊敗希力奇，衛冕冠軍，贏得生涯第20座大滿貫賽冠軍榮銜，4大公開賽史上第1人。

前台北縣長周錫瑋28日舉行記者會宣布角逐國民黨新北市長初選，周細數過去打造最乾淨城市等政績，並提城市新願景，接著批評蔡英文政府「自以為神」、「胡作非為」，他有能力擊敗民進黨，讓新北「乘風再起」，給蔡英文教訓。

◎工商時報

受惠美升息及預期台灣下半年可能加入升息行列，公股金控旗下研究部門最新報告指出，預計今年金控獲利合計可望攀上3,000億元整數關卡，登上歷史最高峰。

今年國際油價步步走升，NYMEX原油每桶站上65美元，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也突破每桶70美元整數關卡，齊創三年新高；台塑化、中油旗下煉油事業在途、庫存存貨價差利益水漲船高，搭配乙烯、丙烯石化原料報價高檔走堅，1月獲利有望逼近過往單月最佳表現。

美國總統川普（Donald Trump）周二將發表任內首度國情咨文（State of the Union），官員透露演講主題將是「建立安全、強壯和驕傲的美國」，聚焦5項主要政綱：就業與經濟，基礎建設，移民，貿易和國家安全。

◎旺報

中共十九大後首場對台工作會議將在2月1日召開，各省市台辦主任陸續赴京，聽取下階段對台政策。北京涉台人士透露，本次會議除表達堅定不移與台獨分裂勢力鬥爭態度，更進一步向各省市台辦下達動員令，兼顧質量地落實更多「操之在我」的對台措施。對此，黨政人士坦言，面對北京以主觀角度思考的對台政策，兩岸關係恐摩擦不斷，進入「動盪期」。

大陸對台工作會議召開在即，談及這波對台政策「操之在我」的動員，北京涉台學者28日受訪分析，可預見北京今年會持續「軟的更軟、硬的更硬」做法，堅定不移地對台獨分裂勢力鬥爭，同時加大力度祭出一系列對台措施；值得關注的是，面對兩岸文化連結持續被撕裂，深化文化認同也會是對台工作會議一大重點。

今年大陸對台工作會議結束後，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）預定2月5日至6日，動員各省市台協會長進京會見國台辦高層。北京資深台商透露，2月5日下午，台企聯與國台辦將在北京復興門外的「中國職工之家」座談，大陸國台辦主任張志軍除親自向台商布達下一階段對台政策，各省市台協會長也會就五險一金、限汙令、投資便利和轉型升級等措施，反映有關問題。

(中時電子報)