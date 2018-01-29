緩進式寒潮發威 「冰凍炸彈」今起連3波

2018年01月29日 08:16 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

昨(28)晚起強烈大陸冷氣團發威，今(29)日清晨新屋出現平地最低溫10.7℃，各地氣溫偏低，緩進式寒潮將影響台灣超過1周時間，且越晚越冷。首波冷空氣最低溫將出現在今晚、明晨，中部以北最低溫將降到11℃；後天起到周五迎來第2波冷空氣；而周末又將再有一波更低溫襲台，冷空氣威力達寒流等級，可能一路溜滑梯到剩7℃。

緩進式寒潮發威，中央氣象局指出，今起將有連續3波冷空氣冰凍台灣，前期為溼冷天氣，第1波冷空氣已在昨日報到，將持續影響到明(30)天清晨，中部以北低溫將下探11到12℃；且受到華南雲雨區東移，天氣潮濕，北部、東半部及各地山區降雨時間較長，高山有降雪的可能，基隆北海岸及大台北山區並有大雨發生的機率，中南部平地則較為局部而短暫，但外出仍請記得攜帶雨具以備不時之需。

而第2波冷空氣將在後天(周三)晚間來襲，一路冷到周五；大後天(周四)起可望由濕稍轉乾，降雨以迎風面的北部及東半部地區為主。不過，第3波則將在這周末登場，氣象局預估，這波冷空氣達寒流威力，中部以北低溫可能將一路下滑到7、8℃，直到下周一起氣溫才有逐漸回升的趨勢。

冷空氣一波波，氣象專家吳德榮提醒，由於這周「緩進式寒潮」不但濕冷、且持續時間很長，身體更難調適，呼籲一定要特別注意保暖，做好防範措施。

另一方面，吳德榮指出，今晚、明晨太平山有段時間很接近零度，有下冰霰或雪的機率；而氣象局也表示，這周在水氣及氣溫配合的情況之下，玉山、合歡山等3,000公尺以上高山皆有機會出現降雪；其中週六及下週日溫度最低，2,000多公尺的高山也有出現降雪的機率。

(中時電子報)