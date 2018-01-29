澳網》費德勒摘冠對手不服：都是屋頂害的

2018年01月29日 08:21 中時電子報 盧品青

瑞士天王費德勒(Roger Federer)勇奪生涯第20座大滿貫，在澳網決賽落敗的對手西里奇(Marin Cilic)似乎非常不滿。原因是大會賽前突然決定關上活動式屋頂並打開空調，溫度一下子降低許多。

西里奇說：「我在戶外練了這麼久，早就習慣外頭的溫度，現在他們關上屋頂，室溫只有23度，這太冷了，讓球賽變得極度困難。我不知道這是否讓費德勒受益，但我自己是覺得非常不適應。」

南半球的澳洲此時正值夏天，墨爾本晚間氣溫高達38度，大會臨時決定關上活動式屋頂來比賽。由於體感溫度驟降，西里奇認為這害他在比賽中比較慢熱，因而失去先機，而且大會沒有事先通知他。

官方規定氣溫超過32.5度並且濕度超標就要考慮是否關上屋頂，費德勒對此表示：「我不確定這對我是不是一項優勢，但我確實也習慣在室內打球。我沒聽說過這種規定，不論有沒有屋頂，我都準備好全力作戰。」

不關上屋頂，在悶熱的氣溫下打球真的會比較好嗎？費德勒說：「我自己是不怕熱，其實這種氣溫對於西里奇這種大個子應該更不好受吧。」

一些球迷譏諷西里奇輸不起，「不是說感覺太冷？怎麼我看西里奇狂流汗。」「騙人沒運動過喔，23度明明就更好打。」「費德勒36歲都打贏了，西里奇還有什麼藉口。」

(中時電子報)