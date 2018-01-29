中油桃園煉油廠大爆炸 3公里外都聽見聲響

中油氣爆現場火舌不斷竄出，夾帶濃煙，消防員也不敢大意。（消防局提供）

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中油桃園煉油廠29日上午6點40分發生大爆炸，聲響連3公里外的住戶都聽得見，附近居民都嚇傻，桃園市消防局出動93名消防隊員到場，適逢天候不佳下著大雨，火勢目前受到控制，所幸並無人員傷亡。

中油桃園煉油廠29日上午6點40分發生大爆炸，聲響連3公里外的住戶都聽得見，附近居民都嚇傻，桃園市消防局出動93名消防隊員到場，適逢天候不佳下著大雨，火勢目前受到控制，所幸並無人員傷亡。（葉臻攝）

桃園市消防局6點42分接獲報案，出動93名消防隊員、42台消防車前往救災，目前已知爆炸原因是因中油煉油廠作業區戶外加熱爐的爐管破裂起火燃燒，燃燒面積約50平方公尺，事態嚴重連桃園市消防局局長胡英達也到場坐鎮指揮。

中油桃園煉油廠清晨發生爆炸，火勢黑煙蔓延。（葉臻攝）

中油桃園煉油廠清晨發生爆炸，環保署也派人前往。（葉臻攝）

中油桃園煉油廠現場一大早就亂成一團，不少要前往廠房上班的員工都很錯愕，中油門口管制森嚴，僅有政府機關可以進入，由於爆炸當下黑煙四起，至今仍有些許仍在蔓延，行政院環保署北區環境事故專業技術小組也派出環境事故應變車前往了解。

中油桃園煉油廠清晨發生爆炸，嚇壞附近居民。（葉臻攝）

廠方則表示，目前已知起火點是第2柴油工廠，由於開爐中加熱爐的爐管破裂造成火災，但因壓力已經釋放，火勢已獲得控制，當時並無人源在內，所幸並無人員傷亡。

中油桃園煉油廠清晨發生爆炸，桃園市消防局出動近百人力前往救火。（葉臻攝）

立委鄭運鵬表示，據了解起火原因是中油第2加氫脫硫工場歲休重新開爐時發生氣爆，到現場向廠房及市府消防局了解狀況後，將要求經濟部調查中油此次意外的原因，對於是否為外包作業，人員操作、材料及救災程序等，都必須完整交代。否則，失去桃園市民的信任將難以挽回。

(中時)

警消趕至現對熊熊烈焰展開射水，但火勢依然猛。（消防局提供）
這裡也爆炸! 烏日五光路暗夜爆炸… 維修不實？中油柴油廠剛完成歲修…

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