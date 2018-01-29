桃園市5大高指名度公園宅 機捷、景觀最加分

2018年01月29日 09:02 工商 龍益雲

台灣房屋最新出爐2017年桃園市5大高指名度「公園宅」，中壢區青塘園受惠機捷通車、景觀加持，異軍突起名列第2，還在桃園市知名度頗高的桃園區中正藝文特區之前。

中正藝文特區去年排名台灣房屋桃園市5大指名度高公園宅第3，台灣房屋南平直營店長饒文華表示，中正藝文特區規劃成藝文及商業中心，周邊向來就是指名度極高的住宅聚落，還有大型知名餐廳紛進駐，桃園市「捷運綠線」將動工，買方提早卡位，因此房市活絡。

以藝文特區的桃園展演中心為中心，根據實價登錄網站統計，半徑500公尺內的2017年平均房價介於每坪19萬元至28萬元，饒文華說，主要就是因為生活機能相當完善、街廓完整、社區多半有一定水準及周邊腹地少、再開發有限，地段無可取代又屬同安、同德等明星學區加持，未來還有桃園市圖書總館及南平公園運動中心利多。

中壢青埔的「青塘園」去年異軍突起，台灣房屋青埔直營店長彭成貴分析，近半年青埔特區房市確實因機場捷運開通及近2年房價修正幅度，吸引不少買家眼光，不乏機師、空姐或是航空業與物流業從業人員購屋。

彭成貴指出，青塘園占地6.34公頃，除名聞遐邇的景觀橋、親水生態特色及水岸周邊景致，也緊鄰機捷體育園區 (A19)站和桃園國際棒球場，未來還有冠德商場以及亞洲矽谷計劃等，在交通、綠地、大型購物中心進駐，更顯公園宅魅力。

中壢光明公園享公園、運動中心且房價相對不貴，以高CP值稱有桃園市，台灣中壢捷運直營店長許瀚文強調，這裡位在素有「中壢文教區」的中壢高中、高商一帶，公園旁還有中壢區國民運動中心，也近中壢觀光夜市及老街溪綠帶可休憩，距商業氣息濃厚的海華商圈只有3到5分鐘車程，離機捷環北(A21)站也僅約800公尺，生活機能、便捷度極高。

每坪15萬元起，就可入主平鎮新勢公園宅，去年指名度排第四，台灣房屋平鎮直營店長邱繼緯認為，新勢公園位在平鎮、中壢兩區的交界帶，占地約4.6公頃，沿河岸步道步行也可達已通車的機捷A21站及將通車的老街溪 (A22)站，是一個兼具景觀、運動、休閒、生態教育與水質淨化的多功能公園，還與新榮、新勢「雙明星國小」比鄰。

台灣房屋觀察陽明公園住宅近年供不應求，房價相對抗跌，三民直營店長呂政錡就說，桃園區後站陽明公園周邊長期就是屋主惜售相當高的區域，介壽路、桃鶯路為主要幹道，距桃園火車站5分鐘車程，在站前土地利用幾乎飽和，在台鐵地下化後，後站勢必成為炙手可熱的黃金區域。

(工商)