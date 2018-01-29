桃園市5大高指名度公園宅 機捷、景觀最加分

中壢青塘園受惠機場捷運、景觀，崛起桃園市高指名度公園宅。圖／台灣房屋提供

友善列印
工商

台灣房屋最新出爐2017年桃園市5大高指名度「公園宅」，中壢區青塘園受惠機捷通車、景觀加持，異軍突起名列第2，還在桃園市知名度頗高的桃園區中正藝文特區之前。

中正藝文特區去年排名台灣房屋桃園市5大指名度高公園宅第3，台灣房屋南平直營店長饒文華表示，中正藝文特區規劃成藝文及商業中心，周邊向來就是指名度極高的住宅聚落，還有大型知名餐廳紛進駐，桃園市「捷運綠線」將動工，買方提早卡位，因此房市活絡。

以藝文特區的桃園展演中心為中心，根據實價登錄網站統計，半徑500公尺內的2017年平均房價介於每坪19萬元至28萬元，饒文華說，主要就是因為生活機能相當完善、街廓完整、社區多半有一定水準及周邊腹地少、再開發有限，地段無可取代又屬同安、同德等明星學區加持，未來還有桃園市圖書總館及南平公園運動中心利多。

中壢青埔的「青塘園」去年異軍突起，台灣房屋青埔直營店長彭成貴分析，近半年青埔特區房市確實因機場捷運開通及近2年房價修正幅度，吸引不少買家眼光，不乏機師、空姐或是航空業與物流業從業人員購屋。

彭成貴指出，青塘園占地6.34公頃，除名聞遐邇的景觀橋、親水生態特色及水岸周邊景致，也緊鄰機捷體育園區 (A19)站和桃園國際棒球場，未來還有冠德商場以及亞洲矽谷計劃等，在交通、綠地、大型購物中心進駐，更顯公園宅魅力。

中壢光明公園享公園、運動中心且房價相對不貴，以高CP值稱有桃園市，台灣中壢捷運直營店長許瀚文強調，這裡位在素有「中壢文教區」的中壢高中、高商一帶，公園旁還有中壢區國民運動中心，也近中壢觀光夜市及老街溪綠帶可休憩，距商業氣息濃厚的海華商圈只有3到5分鐘車程，離機捷環北(A21)站也僅約800公尺，生活機能、便捷度極高。

每坪15萬元起，就可入主平鎮新勢公園宅，去年指名度排第四，台灣房屋平鎮直營店長邱繼緯認為，新勢公園位在平鎮、中壢兩區的交界帶，占地約4.6公頃，沿河岸步道步行也可達已通車的機捷A21站及將通車的老街溪 (A22)站，是一個兼具景觀、運動、休閒、生態教育與水質淨化的多功能公園，還與新榮、新勢「雙明星國小」比鄰。

台灣房屋觀察陽明公園住宅近年供不應求，房價相對抗跌，三民直營店長呂政錡就說，桃園區後站陽明公園周邊長期就是屋主惜售相當高的區域，介壽路、桃鶯路為主要幹道，距桃園火車站5分鐘車程，在站前土地利用幾乎飽和，在台鐵地下化後，後站勢必成為炙手可熱的黃金區域。

(工商)

緩進式寒潮發威 「冰凍炸彈」今… 「蛙蛙怎麼還不回家 」 超夯手遊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。