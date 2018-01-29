陳師孟今就任監委 起手式「查與阿扁有關的人權案」

陳師孟一席要清除「辦綠不辦藍」法官的說法，引發不少討論。（中時資料照／鄭任南攝）

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中時電子報
/綜合報導

因「辦藍不辦綠」等言論掀起爭議的監委陳師孟今日就職，他在事前接受媒體專訪表示，不會剛上戰場就全面開打。第一案是練習「操兵」，但也不能只打蒼蠅，要辦「與阿扁有關的人權案」。

陳師孟被提名監委後接受立院審查時表示，上任後會專辦政治性案件，專打追殺綠營、縱放藍營的法官；更指從法律見解來看，「陳水扁應該是沒貪污」。他認為，「過去台灣部分司法界殘害都是綠營的人，是他們辦綠不辦藍」。連番言論引發「這算不算恐嚇，算不算剝奪憲法對司法獨立的保障？」的質疑。

前藍委孫大千曾因此呼籲國民黨主席吳敦義出面發起群眾運動包圍監察院，直至陳師孟辭職為止，陳師孟除回嗆「那他們有得等了」，並再批法官和檢察官「不學無術」。

陳師孟在今日出刊的自由時報專訪中表示，初步已鎖定馬、扁等十大案的「恐龍法官」，會選比較周邊的案子做為「起手式」，不會挑戰法官對於「實質影響力」、「法定職權說」的法律見解，也沒有太多政治立場的差異，「這對我來說，壓力比較小，大家接受度也比較高。」

被問到以前主張廢監院如今卻就任監委的問題時，陳師孟說，他也期待監察權退場，但條件必須成熟，也就是台灣司法獨立，但台灣目前司法並不獨立。他想，蔡總統在就職演說中特別提到司改，她深知司改的重要，「應該不會太後悔提名我當監委」。

(中時電子報)

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