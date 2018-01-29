全都露！Strava健身GPS應用程式洩台飛彈指揮部

2018年01月29日 09:08 中時電子報 楊幼蘭

網民這個周末開始熱烈關注一家名為Strava的公司，它所發佈的「熱圖」（heat map）顯示了全球用戶的運動狀況。Strava號稱是「運動員的社群網路應用程式」，而所提供「熱圖」顯示了用戶透過智慧手機，還有可穿戴電子產品記錄下騎單車、跑步，游泳與滑降滑雪時，所行經的一切路線。

據美國《野獸日報》（The Daily Beast）28日報導，這應用軟體這星期便透過「熱圖」，暴露了世界各地敏感的軍事基地，其中包括台灣的飛彈指揮部在內，資料一旦落入駭客手中，就可以大加利用。

突然間，這「熱圖」吸引的不再是運動愛好者，而是狂熱的軍事迷與軍事人員。

這些「熱圖」顯示了美國在尼日的軍事部署，近幾天來，大家用它來發現並評估在敘利亞，葉門和土耳其的祕密軍事基地。令人不可思議的是，你可以看到基地人員帶著智慧手機或其他裝置，通過檢查站，進入這些敏感場所。

由於「熱圖」公諸於世，並唾手可得，對世界各地政府來說，Strava所收集的資料簡直是安全夢魘。

而在台灣，也不乏熱中使用Strava應用程式的用戶。照理說，台灣飛彈指揮部應該相當機密。台灣除了部署能打到對岸的巡弋飛彈外，據說還在發展能打到北京的雲峰高空巡弋飛彈。萬一台海真的爆發衝突，北京率先要摧毀的，就是這些機密要地。

因此，台灣除了發展飛彈外，同樣重要的，就是隱藏它們的能力。台方致力維護飛彈指揮部的機密性，首度部署巡弋飛彈時，軍方還把飛彈發射車偽裝成運貨車，可是並不成功。而捏造出的「紅鳥快遞」（Red Bird Express Delivery）既沒有註冊，也沒有網站或電話，一點也不像要顧客上門的公司。

當地媒體和網民很快就發現這計策，而部落客更發現，這些貨車就停在台灣飛彈指揮部。報導稱，台灣官員覺得很難堪，承認整個構想很「愚蠢」，接下來的反應卻是──在仍停著飛彈車的停車場加蓋了屋頂。

儘管如此，台灣並未遷移飛彈指揮部，而實際狀況顯示，工作人員裡有熱中的Strava用戶，也因地利之便，就在飛彈發射車停放的區域旁跑步。

報導指出，就某種程度而言，或許可以說，這也沒什麼大不了的。畢竟，人人都知道飛彈就在這兒，大門口甚至還展示了系列飛彈。此外，大家都心知肚明，屋頂下究竟有什麼，這地方早就沒啥安全可言了。

這不過是台灣幾個飛彈基地之一，而其他基地或許仍是祕密。但別忘了，使用Strava的基地人員會輪調，在燃燒卡路里的同時，也無意間一個接一個地洩露機密。

(中時電子報)