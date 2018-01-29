反恐聯盟網我國旗消失 美方：純網頁狀況

2018年01月29日 11:22 中時 江靜玲

針對美國主導的全球反恐聯盟「堅定決心」網站中華民國國旗消失一事，「聯合特遣隊 – 堅定決心」(CJTF-Operation Inherent Resolve)公共事務辦公室28日表示，該網頁遇到技術問題，目前正在修復中，「會特別確保台灣國旗出現在網頁上」。

「堅定決心」行動在2014年由隸屬美國國防部的統一作戰司令部成立，旨在打擊伊拉克與敘利亞境內「伊斯蘭國」（IS）及其周邊組織。「堅定決心」官網首頁原本有包括台灣在內的65個聯盟國家和組織旗幟，改版後增為70國，但台灣中華民國國旗消失，不過內頁的「Taiwan」字樣與國旗依舊存在。

「聯合特遣隊–堅定決心」公共事務辦公室新聞組對於台媒詢問，台灣仍是聯盟成員之一，但在其網頁的聯盟下，70國家和組織旗幟連結中，台灣國旗現在不見了，能否告之消失原因？該單位時表示，台灣仍是聯盟的重要成員，並指出從http://theglobalcoalition.org/en/partners. 連結的屏幕截圖，可以看到，「台灣尚未被從全球聯盟頁面刪除」。

「堅定決心」公共事務辦公室表示，「堅定決心」行動網站頁面目前遇到技術問題，一些貢獻國的旗幟未出現在「聯盟」連結下，「我們正在更正此一情況，並會特別確保台灣國旗出現在該網頁上。」

(中時)