朋友喝酒翻臉打架 急診室碰面再爆衝突

2018年01月29日 09:55 中時 程炳璋

兩名王姓男子原是朋友，28日晚上喝酒後失態幹架掛彩，32歲王男被救護車送到台南市立安南醫院急救，揍他的42歲王男自行到安南醫院就醫，兩人在急診室門口狹路相逢，再起爭執，彼此都有朋友助陣，警方趕到，見32歲王男情緒激動，朝他噴辣椒水控制行動，再帶回派出所約束，等他情緒平復再讓由家人帶離。

兩名王姓男子原是朋友，28日晚上喝酒後失態幹架掛彩，32歲王男被救護車送到台南市立安南醫院急救，揍他的42歲王男自行到安南醫院就醫，兩人在急診室門口狹路相逢，再起爭執，彼此都有朋友助陣，警方趕到，見32歲王男情緒激動，朝他噴辣椒水控制行動，再帶回派出所約束，等他情緒平復再讓由家人帶離。（程炳璋翻攝)

兩名王姓男子28日晚間原本在安定區喝酒，卻因故翻臉大打出手，32歲王男吃虧，被打到由救護車送往安南醫院急救，他在晚間10時許領藥後步出醫院急診室，卻在門口看見42歲王男正自行前來就醫，自覺被欺負的他顧不得還在醫院，當場嗆聲要輸贏。

32歲王男自認受欺負，情緒激動大聲咆哮，驚嚇急診室內的病患，有媽媽抱著小孩趕緊閃到一旁，兩方各有3名朋友助陣，幸好都各自控制情緒，未擦槍走火，警方也在雙方一觸即發的對峙氣氛中趕到。

這時自行就醫的42歲王男逕自入內看病，32歲的王男仍滿懷憤怒，假裝回頭拿藥，突然拔腿往急診室內衝，想再找對方理論，警方一擁而上將他壓制，眼看他情緒失控，遂拿出辣椒水朝他噴灑，逼他乖乖就範。

兩名王男各有友人在現場，警方未免事態擴大，隨後將32歲王男帶回警所規勸40分鐘，待他情緒冷靜後，再由家屬帶回。

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(中時)