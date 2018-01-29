MLB》放棄達比修？道奇總管：要給大約有阻礙

道奇薪資空間彈性不足，要給達比修想要的大約有難度。(美聯社)

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中時電子報

達比修有動向雖還未定，不過原本在競逐行列的道奇，似乎有意退出爭奪戰了，道奇總管薩迪(Farhan Zaidi)剛表示考慮不送走未來2年還有4800萬美金薪資的坎普(Matt Kemp)，同時直言以道奇現在的狀況，要給大約是有些阻礙存在的。

達比修追求年薪至少2000萬的複數年約，除了道奇，釀酒人、洋基、雙城、小熊都投身競爭行列。道奇在不想超過奢侈稅1.97億美金門檻的情況下，大概剩1800萬薪資空間；不過《洛杉磯時報》記者麥卡羅(Andy McCullough)表示，道奇還打算替731前的交易等運作先預留額度。

換言之，道奇在沒賣掉坎普前或進行其他交易前，很難給達比修想要的薪資。薩迪也表示，現在他們還在交涉的球員並不多，他也還不清楚現在薪資是否超過競爭平衡稅，「但對我們來說，現在想開出任何一張大約，是有些困難的。」

儘管如此，休季期間都跟達比修一起練球的柯蕭(Clayton Kershaw)曾表示，他雖沒跟達比修討論太多關於合約的事，但他有釋出善意邀達比修回歸；至於達比修的現況，他沒有多談。除了道奇，洋基也有薪資空間不足的問題，其他3隊尚有本錢，目前外界預期小熊最有可能得標。

(中時電子報)

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