「蛙蛙怎麼還不回家 」 超夯手遊曝現代人的4個生活狀態

2018年01月29日 10:45 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

日本遊戲《旅行青蛙》台灣走紅，目前也衝上APP Store下載排行第1名。（截取自《旅行青蛙》遊戲畫面）

日本手遊「旅かえる」（旅行青蛙）在兩岸爆紅，興起替小青蛙準備便當、護身符及打包行李，等到牠出門旅行，玩家就只能守著遊戲中的空房；直到小青蛙寄照片、帶特產回家，偶爾有朋友來訪，玩家與青蛙基本上不需對話、說走就走，也不需競爭排名，讓這款遊戲因此被稱為「佛系養蛙」。不過，一隻動不動就出門遠行的青蛙，這背後又隱藏著哪些心理狀態？

台灣、中國大陸吹起一股雲端「養蛙」熱潮，除了能幫「青蛙」取名，又因為「青蛙」說走就走、像是擁有自主意識，玩家能唯一做的就是幫牠準備行李、求神保佑，等待牠的回來，期待牠寄回的照片，玩法簡單卻療癒，讓不少玩家覺得特別像父母在養小孩。而心理諮詢師盧美妏近日就從4個角度分析「養蛙」為何成為熱潮：

1、充滿安全感的依附關係

旅行青蛙或同類型的養成遊戲滿足了人們對於關係的需求，人是社會的動物，活著就需要關係，但生而在世誰沒被關係傷害過呢？

我們對關係又期待又怕受傷害，在現實生活中開啟一段關係通常會伴隨著各種擔心，他會不會不喜歡我？是不是厭倦了？他在不高興？最近好像比較疏離？在這些擔心中，我們焦慮、會迴避，會不自覺透過滿足對方的期待，來填滿自己被不安佔據的心。

但跟青蛙的關係，充滿安全感：無論如何，我的蛙都會回家。

蛙不在家？沒事，做點自己的事吧！

我們不用擔心被傷害、不用擔心失去、不用擔心自己不符合對方的期待，這段關係讓人感到穩定又踏實，蛙成了生活中少數「安全型依附」的對象。

2、活在當下－沒有負擔的未來

想想我們要開啟一段關係多麼心累...

談個戀愛好了，從第一次單獨出去吃飯可能就已經一路想像到交往、結婚、兩邊家人、價值觀...等，發現哪個環節不太合適，根本懶得多花時間經營一段沒有未來的關係，付出與投入不成比例，跟這個人在一起可預見的未來會比較快樂嗎？必須找個對象結婚到底是在滿足誰的期待？不如養蛙。

生小孩呢？適孕伴侶一聽到小孩就心驚，先不提養孩子得花多少錢、生活品質立刻下降，光想想自己都快30歲了都還需要受家裡照拂，生了孩子豈不是要開始往未來30年操心？不如養蛙。

旅行青蛙提供我們一段只需要「重視當下」的關係，不用擔心未來，也就不會焦慮。人們不需要為了未來可能出現的麻煩卻步，也不需要為了長遠規劃而放棄現在的快樂，沒有負擔、沒有包袱。

3、清晰的界限感

華人世界的人際網絡普遍缺乏界限感，父母對你跟誰在一起「又」去旅遊的意見沒少過；你的上司同事老是要求你做些不屬於你份內的事；你的大姑二舅表姨媽三不五時對你的工作指手畫腳，你能開口說「不」嗎？

在旅行青蛙的世界中，界限感被清晰的設置。

跟常見的養成遊戲不同，玩家能做的事太有限了，除了採收幸運草、為蛙打包行囊，蛙想出門旅遊、想宅在家都不是我們能決定的，蛙像是個有自我意識的個體，我們不能控制他。

蛙不干涉你、你不干涉蛙，不會過分的介入對方生活，在完全零對話的關係中，時不時捎來照片、帶回的伴手禮、有事沒事回家坐坐，我們知道這是重視，你心裡有蛙、蛙心裡也有你。

界限，不是要讓我們與人切開關係、保持警戒距離，而是為了創造連結。旅行青蛙透過遊戲設置劃下清晰的界限，這樣的關係讓我們感到舒服、自在。

4、虛擬關係能替代現實社交嗎？－矯正性人際經驗

我想這是媒體和大眾最想探討的問題吧？

遊戲中的關係是虛擬的，正常人都知道虛擬關係不能替代現實人際交往，從最基本的眼神交流、姿勢動作，到親密關係中的肢體接觸，都是不可替代的真實。

只是在忙碌的現代生活中，工作家庭人際已經快把我們壓垮，如果可以不用付出太多時間心力，卻能擁有一段穩定、有安全感的關係，界限清晰健康，何樂而不為？

在旅行青蛙中，玩家與蛙的關係可以視為一種「矯正性人際經驗」，我們與蛙建立了安全健康的連結、學會在關係中自在獨立，在遊戲設置下用一種有界限的方式相處，可能在過去的關係中從來沒有過這樣好的經驗，這些經驗能否移植到現實生活中呢？

遊戲中的虛擬關係無法替代現實社交，但可以做為一種額外的情感支持，像補充維生素一樣為生活中的人際關係增添一些營養成分，簡單方便又有效；更重要的是遊戲可以做一面鏡子，投射出我們沒有被滿足的需求，如果你沉浸在與蛙的互動，是否意味著某些現實關係中缺乏的東西可以從蛙身上滿足？

在旅行青蛙從與蛙的互動中，體驗安全又有界限感的互動，重新搭建回到現實世界的橋樑，認清唯有清楚表達需求、設置界限，才能擁有健康的關係。

※本文經作者授權刊登※

(中時電子報)