烈焰沖天！歷年中油重大事故回顧

桃園煉油廠清晨6點40分左右發生大爆炸，火光烈焰沖天。(葉臻攝)

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中時電子報
/綜合報導

29日清晨6時許，中油桃園煉油廠突然爆炸，頓時烈焰沖天，爆炸聲震醒方圓5公里內住戶，火勢已在7點半控制，目前無傳出傷亡。煉油廠位於桃園市中心，周邊居民高達75萬人，2003年，時任經濟部長林義夫曾承諾將於10年內搬遷，卻年年不見下文，引發居民強烈不滿。

回顧歷年中油重大事故，1996年新北市板橋中正路、金華街附近，因輸送天然氣干管破損、市區煤氣爆炸，燒毀119戶民宅，數百人無家可歸，12人受傷。

1997年，中油於高雄前鎮區鎮興橋一帶，進行管線切割汰換工程，挖洞過程中不慎湧出大量液化石油氣，警消獲報到場旋即發生嚴重氣爆，殃及附近民宅，該事故共造成11人死亡、17人輕重傷，而中油公司支付4.14億元賠償金額。

2014年高雄氣爆，造成32人死亡、321人受傷，災情慘重令人記憶深刻，氣爆受災戶要求國賠，指控排水箱涵興建時發現工程與地面下3支管線抵觸，高雄市府未要求中油遷管，以致釀成事故。

設在苗栗縣銅鑼鄉的中油供氧中心，今年1月中旬發生氣爆意外，5名工人受傷送醫，其中一男傷勢較重，所幸無生命危險。而自1977年的正式投產的中油桃園煉油，多次有重大火警，2003年曾發生重油脫硫工廠火警，事隔15年再次爆炸，再次點燃地方居民要求遷移的聲浪。

(中時電子報)

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