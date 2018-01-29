中油桃園廠氣爆大火像火焰槍 民眾驚喊快逃命

2018年01月29日 10:02 中時電子報 孫曜樟

中油桃園煉油廠29日清晨6時42分發生驚天爆，巨響連3公里外都聽得見，許多還在睡夢中的附近居民被震醒紛紛驚慌外逃，原還以為發生地震，事後有網友說嚇死了，大火就像「火焰槍」，廠方坦承是歲修後重新啟動時的第二加氫脫硫工場發生爆炸起火燃燒，目前火勢已被警消控制，但仍未撲滅，詳細發生原因仍待做進一步的調查。

中油氣爆現場火舌不斷竄出，夾帶濃煙，消防員也不敢大意，火勢在7時38被控制。（消防局提供）

今日住在桃園煉油廠附近的民眾渡過一個驚悚的清晨，一早就被氣爆巨震嚇醒，住家門窗劇烈晃動，還以為發生地震，待打開門、窗一看才發現廠區冒出熊熊烈焰，火舌夾雜濃煙不斷竄出，數公里外都能明顯看到恐佈大火燃燒景象，頓時119報案電話湧入上百通民眾報案電話。

火警事故發生後有網友表示「清晨被窗外突來的狂風大作吵醒，酷似火焰槍的噴射聲持續好久，驚覺不對開窗一望，原來鄰近不遠的煉油廠氣爆大火，趕快叫醒家人，準備逃命，好加在，火勢已控制了」。也有人表示「好恐怖的一聲大爆炸聲就在我眼前，遠方一片爆炸大火中油桃園煉油廠」，另外住在煉油廠旁的民眾都驚恐的說，煉油廠只要有氣爆意外發生每一次都很嚇人，該處煉油廠應要遷往他處。

桃園市消防局是在今天清晨6時42分接獲民眾報案，指位於桃園市龜山區的中油公司桃園煉油廠在清晨火警，警消立即調派出消防人員及40輛各式消防、救護車輛趕往現場，警消到場發現為煉油廠的加熱爐爐管破裂起火燃燒，立刻進行搶救；火勢在7時38分控制，幸無人傷亡，損失及起火原因待查。

(中時電子報)