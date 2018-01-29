要冷1周以上 虱目魚養殖業者嚴陣以待

氣溫下探，雲林沿海已有體弱虱目魚凍傷。（張朝欣攝）

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中時
／雲林報導

天氣要冷1周以上，雲林虱目魚在本月中旬寒流損失上千萬元，業者面對此波連續性寒流，29日紛紛展開設置擋風牆、增加水溫等防寒工作，希望將損失減至最少。

雲林沿海虱目魚養殖業者29日一大早，便冒著寒風到漁塭進行防寒措施，漁民表示清晨溫度大約在13度左右，一般虱目魚還撐得住，但體質較差的虱目魚已出現不適，面對未來幾天的低溫，情況不妙。

台西鄉丁姓漁民說，1998年寒流造成雲林近百萬尾虱目魚凍斃，是最嚴重的1年；2004年有2、30萬尾虱目魚挨不過寒冬，5、6年前也有5萬餘尾凍斃，面對這種長達1周以上的寒流，大家都非常緊張，提前做好萬全準備。

丁姓漁民說，雲林沿海區多為虱目魚與文蛤混養池，因養殖文蛤所以漁塭不能太深，導致水淺無法保溫，目前大家都是抽取水溫約25度的地下水注入漁塭，或設擋風牆減緩溫度流失。

縣長李進勇提醒鄉親，根據最新氣象預報資訊，29日起接連2波強烈冷氣團南下，雲林及嘉義空曠或近海區域的低溫可能達9度以下，一定要做好各種防寒措施。

農業處長林慧如指出，請農漁民加強農作物及水產養殖、禽畜的防寒工作，若有問題可洽農業處農務發展科05-5522491張先生、森林保育科05-5522494謝先生、漁業科05-5522544陳小姐、畜產科05-5522517施小姐。

(中時)

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