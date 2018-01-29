澳網》沃妹首摘大滿貫 小威廉絲振奮!

2018年01月29日 10:24 中時電子報 盧品青

「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)勇摘2018澳網女單冠軍，一掃多年來不曾真正加冕的遺憾，並且重登世界第1，成為名副其實的球后。這一部分也歸功於沃妹的好友小威廉絲(Serena Williams)。

小威廉絲去年9月生產之後決定延期復出，這是她送給沃妹最大的禮物，因為兩人生涯11次交手，沃妹只僥倖打贏了1場。由於澳網衛冕者小威不在，沃妹才得以把握機會一舉摘冠。

因為擔心沃妹輸掉，小威在家裡甚至不敢看決賽而跑去睡覺，等她一覺醒來，沃妹已經摘冠且重登球后。小威推文表示：「這些都是我喜極而泣的眼淚，衷心為我的好友感到驕傲，我現在是真的開心得睡不著了。」

儘管36歲的小威屢次怨嘆自己身為黑人且體型粗壯，她跟27歲的沃妹表面上看來是兩種完全不同典型的女性，但兩人卻結下非常深厚的友誼。

「小威就像我的姊姊一樣。」沃妹提起小威時總是滿臉笑容，她還說想幫小威帶小孩，「我是個很棒的保母喔。」不過小威似乎對沃妹帶小孩的功力不敢苟同，因為沃妹老是喜歡買一大堆糖果。

沃妹去年跟前NBA球員大衛李(David Lee)訂婚，她當時考慮婚後退出網壇，沒想到卻在這一刻迎來職業生涯的最高峰，看來沃妹走入家庭的大計還得再等等。

(中時電子報)