藍基隆市長初選出包 議員呂美玲：化危機為轉機

2018年01月29日 11:01 中時 張穎齊

國民黨基隆市長初選民調大烏龍，28日上午市黨部發表前移民署長謝立功拿下第一，怎料不到6小時，因為民調公司數據誤植，改換成基隆市議長宋瑋莉出線。對此，藍軍基隆市議員紛紛表示，雖然已重挫國民黨形象，但仍會將「危機化為轉機」，提倡更加大團結，重拾選民信心。

議員呂美玲表示，對於民調公司出問題、產生瑕疵，已經讓國民黨形象受損，不管哪個當事人出線都難免會被質疑，恐怕也會產生2個陣營的對立，但她認為必須趕快交由中央決定並裁決，未來也要慎選民調公司，不該讓這種錯誤發生，市黨部在公布民調前，也理應非常慎重、重複檢驗。

「要化危機變轉機！」呂美玲說，這不論對謝立功或宋瑋莉都造成很大的傷害，現在應該是要趕緊給2人最大安慰，不要讓民進黨見縫插針，國民黨此時更應該大團結，未來不論是誰出線，都應更加全力支持。

議員韓良圻則認為，市黨部昨上午公布民調後發現錯誤，下午立即更正的舉止，其實是對的，因為若不這個做，那也是對宋瑋莉不公平，不過仍必須嚴厲處分失職人員，並向民調公司要求賠償。但大家還是要服從真正結果，不要造成撕裂，務必團結對抗民進黨，這也是促成大融合的機會。

議員俞參發說，他能體會謝立功那種「三溫暖」的心情，他認為民調不至於會明目張膽作假，但國民黨一定要把這件事交代得清清楚楚，並由黨中央來積極協調，同時也讓謝心服口服。

「真的沒有分裂的本錢！」俞參發慨然地說，謝與宋都很優秀，但要跟現任市長林右昌拚，的確是場硬仗，不管結果如何，還是需要團結一致，重拾人民對黨的信心。

(中時)