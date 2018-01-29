超級優替人？阪神新洋炮：投手以外都能守

2018年01月29日 10:25 中時電子報 蔡銘仁

阪神虎去年雖打進季後高潮系列賽，卻在首輪就輸給橫濱DeNA，今年他們重振旗鼓，除了原有陣容，也花3億4000萬日幣找來有大聯盟經驗的羅薩利歐(Wilin Rosario)助拳，阪神昨正式介紹羅薩利歐亮相，羅薩利歐表示，除了投手，其他8個位置都沒問題，「能奪冠是首要目標。」

羅薩利歐昨抵達日本後，就前往阪神球團事務所開加盟記者會，並表明到日本的強烈企圖心，他說，「要當捕手、守內野或外野都好，只要總教練要我做，我就會去做，因為能奪冠才是最重要的。」羅薩利歐在美國時，曾有守捕手、一壘跟三壘，在小聯盟時則有守過1場中外野。

羅薩利歐2011到2015年曾待在洛磯，2012跟2013年連2季有單季20轟以上演，共5個大聯盟球季長打率都超過4成；他2016年後轉戰韓職韓華鷹，近2個球季也都有超過30發全壘打成績。羅薩利歐的長打力也正是阪神所需，阪神去年全隊113轟，比央聯最多全壘打的廣島少了多達39轟。

《報知體育》推測，羅薩利歐將是阪神4棒的有利候選，總教練金本知憲也很期待，「打順安排得看投手狀況而定，這就是教練的工作了。」羅薩利歐來到新環境，積極的想熟悉日本的環境，他表示，為了要拿到第1的名次，包括熟悉日本的環境跟文化等，都必須得做好。

(中時電子報)