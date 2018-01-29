萌！好萊塢電影新寵「狐獴」！榮登北市動物園年度「最好孕」

2018年01月29日 10:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣大導演李安的《少年Pi 的奇幻漂流》除有孟加拉虎和勇敢男主角，在漂流島上也有一群超可愛的「狐獴」！其實棲息在南非「狐獴」可是好萊塢新寵呢！過去在迪士尼動畫《獅子王》裡就有精彩演出！其實想看超萌「狐獴」很簡單！在台北市立動物園就有呢！彼此情投意合的「狐獴」也產下可愛寶寶，榮登北市動物園年度「最好孕」獎！

狐獴的一對前跂擁有強而有力的爪子，十分擅長挖掘（左）、狐獴活動場地面下有「陷阱」（右）。（台北市立動物園提供）

於去年農曆春節和大家見面的14隻狐獴，來到台北市立動物園已經一年多了，原本7公7母的成熟個體經過一段時間的磨合後，分別組成了五個小家庭，其中「阿獴（公）」和「姆姆（母）」及「阿努（公）」和「泰芙（母）」這兩對夫妻檔，彼此情投意合，一年多來陸續傳出好消息，接力誕下了17隻小寶寶，讓狐獴家族個體數倍增，榮登年度「最好孕」動物寶座，實至名歸！

狐獴會躲在洞穴裡休息。（台北市立動物園提供）

狐獴原本棲息於南非納米比亞及喀拉哈里沙漠，屬於群居性的動物，群體間有著密切的連結，總是會體貼地互相理毛、擁抱和守望相助。狐獴1歲左右就達到性成熟，孕期約70天，一年四季都可以繁殖，但大多會在氣候較溫暖的季節生產。

當初加入動物園的14隻狐獴，都是已成年的個體，其中「阿獴」和「姆姆」剛入園時就順利激盪出愛的火花，很快就迎來第一個愛情結晶，最大的孩子即將滿1歲半，後面還加碼了8個年齡在1歲到6個月之間的弟弟和妹妹，因此媽媽「姆姆」總是非常的忙碌，幸好爸爸「阿獴」的父性很強，當孩子們偶爾發生爭執、吵鬧不休時，牠會趕在媽媽發脾氣之前，想辦法安撫，讓牠們安靜下來，因此一家11口的相處模式始終是和樂融融！

另一對狐獴夫妻「阿努」和「泰芙」，在為家族開枝散葉方面，算是後來居上，去年接續生產了3胎，共養育了8個孩子，一家10口也是熱鬧滾滾。為了幫兩位辛苦的媽媽補充營養，保育員會在每胎生產後與哺乳期間，幫「姆姆」和「泰芙」準備專屬的月子餐，讓牠們吃飽飽、無後顧之憂，才能安心的養育孩子。這兩個新成立的家庭，在初期都缺乏成年的子女幫忙照顧弟妹，因此保育員必須每天測量新生兒的體重，一旦發現有個體發育較遲緩的現象，就要立即啟動人工哺育的方式，讓比較弱勢的個體也能喝到足夠的奶水，平安長大。

保育員巡場時，狐獴們由地洞裡依序跑出來排排站好。（台北市立動物園提供）

狐獴的一對前跂擁有強而有力的爪子，十分擅長挖掘，在兒童動物區裡的四個戶外活動場內，表面上看似平整，其實下方近1公尺深度的沙坑裡，卻是密密麻麻的地洞和隧道，所以保育員如果要進入活動場內整理環境時，在踏出每一步之前，都必須先用工具探測一下地面的虛實，以免又像剛接手照顧狐獴時，沒有察覺到地面下的「陷阱」，就在大庭廣眾面前，發生一腳踩空「撲街」的窘境！

平日裡大多數的時間，狐獴們都會躲在地底下休息，只留哨兵在外面站崗警戒，牠們的聽力非常靈敏，能夠辦識人類發出的聲頻，所以保育員每天早、午、晚巡場時，只要遠遠地呼喊著「點名~點名~」，就能看到狐獴們由地洞裡依序跑出來排排站好，讓在場的遊客紛紛拿起手機、相機狂按快門，超「萌」的模樣讓大家不禁要直呼「被療癒了！」

(中時電子報)