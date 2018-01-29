涉建商綁架案逃亡多年 嫌犯落網被訴

新店區呂姓建商綁架案，黃姓嫌犯逃亡多年遭通緝，日前因另案被逮入監服刑，北檢清查黃的前科，發現黃涉及這起綁架案，將他起訴。(中時資料照)

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中時

男子黃介陽涉及2014年新北市新店區呂姓建商綁架案，勒贖300萬，綁架案主謀廖柏傑已被判刑7年8月定讞，黃逃亡多年遭通緝，日前因另案被逮入監服刑，北檢清查黃的前科，發現黃涉及這起綁架案，29日依擄人勒贖罪起訴黃。

檢方說，這起綁架案除了主謀廖柏傑、洪姓、廖姓共犯已判刑定讞，入監服刑外，共犯黃介陽已通緝到案，全案尚有1名嫌犯黃鴻旻在逃，仍在通緝中。

檢方調查，2014年廖柏傑找朋友借證件租車，換掛偷來的車牌，花18萬購買黑槍，計畫綁架呂姓建商勒贖。2014年11月21日凌晨，呂男駕車返家，剛停好車，廖男等人趨前要押人，呂奮力抵抗，與廖等人扭打想奪槍。但廖持槍抵住呂的腰部恐嚇「你再抵抗，我就開槍」，呂才就範，遭綑綁押走。

綁匪在途中說「我們在跑路，需要準備2000萬元」，呂殺價至300萬，歹徒逼他簽300萬元借據，用呂的電話打給呂妻要求付贖。

同日上午呂妻依綁匪要求，帶著300萬現金至北新國小門口，綁匪戴口罩要求她上車付款，並交給她丈夫親簽借據，讓她下車，隨即在林口釋放呂男。

警方以車追人，因歹徒多次更換車牌，追查3個月確認對象收網，2015年2月10日警方會同霹靂小組至新店公寓頂樓破門攻堅，逮獲睡夢中的廖柏傑，並陸續逮捕共犯。

但當時涉案共犯黃介陽在逃，遭北檢通緝，黃日前因另案被捕入獄，檢察官清查黃前科，發現黃涉及這起綁架案，依法起訴。

(中時)

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