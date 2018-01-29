國三南投貓羅溪段屢見路殺石虎 似為兩側山脈族群交流區

石虎「小草」被撞受傷獲救。（農委會特生中心提供）

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1月9日，小草二度遭路殺死亡。（農委會特生中心提供）

農委會特有生物研究保育中心去年8月接獲國道高速公路局處理事故人員通報，國道三號220.8k路肩發現事故倒地石虎，牠仍有呼吸，研究人員將牠帶回野生動物急救站醫治，該個體因是在草屯路段被發現，急救站人員暱稱牠為小草。

小草被救活了，特生人員在去年12月7日，選擇原發現點東南側相較安全的中寮鄉山區野放。沒想到今年1月9日，研究人員再次接獲高公局通報，指在國道3號224.6k發現有1隻被路殺的石虎被，頸上還戴有項圈，到現場確認，這隻石虎就是小草。

特生研究人員難過、不捨，但依據小草遭路殺事件，以及去年10月10日於八卦山區拍到一隻年輕石虎的資料，讓研究人員關注起貓羅溪的重要性。

特生研判，南投山區石虎族群的年輕個體可能會藉由貓羅溪移動到八卦山脈，使兩地區的族群得以交流。

特生研究指出，當時小草是在國道上發生車禍，經過謹慎評估和討論後，研究人員決定選擇相較下較安全的中寮鄉山區進行野放，並藉由小草的衛星發報器項圈來追蹤瞭解牠的活動狀況和移動路徑，追蹤結果顯示小草野放後不久就又跑回了距野放地點約4公里外的貓羅溪和國道3號沿線，且持續在溪岸和兩側的農地生活。

再加上前年7月及11月幾筆資料發現，小草及幾隻遭路殺個體，其生活範圍與貓羅溪和國道3號沿線兩側息息相關，這些意外事件帶給研究人員深刻的省思，包括如何確保貓羅溪周邊能繼續提供石虎及其他野生動物安全的生態廊道及棲息環境，以及貓羅溪沿線的道路應如何進行友善措施防護，以避免更多的石虎發生令人遺憾的事件？

(中時)

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