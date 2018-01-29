民調公司大出包 謝立功要求逐一審查錄音檔

針對28日國民黨基隆市長初選民調出包，謝立功表示，當下非常錯愕，此外也呼籲黨中央必須派專人處理，要求逐一審查錄音檔。（張穎齊攝）

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國民黨基隆市長初選民調結果28日出爐，上午原本是謝立功以不到1%勝出，怎知不到半天時間，竟爆出民調公司誤植數據，國民黨基隆市黨部趕緊召開記者會說明，經過重新計算，確認由現任議長宋瑋莉勝出。

面對民調結果瞬間翻轉，謝立功今（29日）上午10時在研究室召開記者會表示，馬克吐溫說過一句話「數字不可怕，操作數字的人才可怕」；政治是協商的過程，但法律是基本的底線，整個初選中，程序正義是最重要的一環，經過這次的民調，發現理應是最公正的第三方，卻在程序上出現不應該出現的瑕疵，造成實質的不正義。

謝立功指出，民調執行時有出現引導式的訪問，訪員在受訪者還沒確定答案前引導其支持特定參選人，當下觀察員有提出異議，但後續處理似乎也有問題，並沒有將此份民調剔除。他說，先是出現不合理的訪談，最後又發生民調公司誤植數據，真的很難讓人信服。

「要求逐一審查！」謝立功呼籲，國民黨中央黨部必須盡快請專人處理，並將3間民調公司的錄音檔調出逐一審查，否則不僅影響國民黨的聲譽，未來其他縣市的黨內初選更會面臨參選人質疑民調公信力。

最後，謝立功談到昨(28日)一天的心情轉變，稱當下真的很錯愕，但隨即開始安撫支持者的心情，許多支持者都感到不平，並懷疑民調不公，對於民調是否受操作他不多作揣測，但現階段的他只能把市民的支持與期待放在心上，隨時提醒自己，要以民為本，莫忘初衷，如此才能有力量繼續替公平正義奮鬥下去。

(中時)

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