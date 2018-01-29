摸黑煮年菜 視障朋友也可過個好年

2018年01月29日 10:55 中時 許素惠

現代外食者多，一般人日常料理都不見得會，遑論年菜，而視障者更尤有甚之，縣府為協助視障者也年DIY年菜，29日上午請專業老師引導視障朋友如何摸黑或在朦朧視線中烹煮年菜，讓視障朋友也過個好年。

「先把絞肉加入些許蔥、薑和香油、鹽等，拌個約5分鐘，讓肉質更Ｑ彈…」老師詳細地介紹每個步驟，視障朋友緩緩地跟著指示做，未久粒粒「元寶」（水餃）就包好了。

雲林縣長李進勇表示，雲林縣目前有3214名的視覺障礙者，其中除了先天失明的視覺障礙者外，有一大部分是因為疾病、意外或遺傳導致視力慢慢退化，面對突如其來的視覺喪失，很多人都無法接受，不敢踏出家門一步。縣府特別針對這些中途致障的視覺障礙者，辦理視覺障礙者生活重建服務，委由雲林縣輔助科技協會聘請許多愛盲基金會等外界的專業師資，透過定向行動等訓練，帶領這些障礙者能夠獨立外出，或是盲用電腦訓練，以增進視障者接受外界資訊的機會。

此外，也教導生活自理能力，舉凡食、衣、住、個人衛生、金錢管理、購物技巧等課程內容，在在都是為了讓這些障礙者能夠及早重新回到社會，能夠獨立生活，並且創造自己的價值。

社會處長徐忠徹指出，年菜烹飪體驗是為了鼓勵視覺障礙者透過適當的烹飪用具及學習後，將來還是有可能自己煮一頓美食，不用依賴家人學習自立。

(中時)