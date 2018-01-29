最美風景CP值低？陸網友：課本上的日月潭都是騙人

2018年01月29日 10:58 中時電子報 尉遲佩玉

日月潭、阿里山一直被譽為台灣最美風景，也是陸客來台必去，不過根據大陸網友在「天涯論壇」以「台灣旅遊資源在中國處於什麽水平？」發起的投票，結果在3個選項中，「旅遊資源匱乏，不推薦去」以499票近6成的得票率居冠。甚至有大陸網友表示「課本上說的美麗日月潭、阿里山都是騙人！」

大陸網友留言指出，「大陸宣傳最多的日月潭，面積在大陸的河湖水庫中，只位列400名以後」、「2013年陪父親去台灣旅遊，非常不值得」、「台北感覺連一個經濟大省的省會都不如」。

日月潭地標一直是陸客來台熱門拍照景點。(尉遲佩玉攝)

根據大陸領隊和華語導遊引述，陸客看到日月潭會禁不住說：「日月潭好乾淨！」(圖/尉遲佩玉攝)

不過大陸領隊和華語導遊並不認同此說，也有陸客看到日月潭會禁不住說：「日月潭好乾淨啊！」認為台灣是個很適合旅遊度假的地方，說不好玩的估計大多是跟團；另外，還有人說「其實台灣最美的風景是人」。

台灣網友則回應，「課本又不是第一次騙人」、「大陸地大物博，加上中國5000年歷史文化，氣勢磅礡當然不在話下，拿來和台灣相比並不公平 」。

根據聯合新聞網報導，這項投票截至28日為止，總共有837票，三個選項分別是：「旅遊資源豐富，非常值得去」、「旅遊資源普通，沒有世界級景觀」、「旅遊資源匱乏，不推薦去」。結果顯示59％（499票）的人投「旅遊資源匱乏，不推薦去」；35％（300票）投「旅遊資源普通，沒有世界級景觀」，4％（38票）投「旅遊資源豐富，非常值得去」。

(中時電子報)