中油桃園煉油廠爆炸 中油承諾重啟遷廠計畫

2018年01月29日 11:00 中時 葉臻

中油副總經理李順欽向桃園市民鞠躬道歉。（葉臻攝）

居民在中油桃園煉油廠前抗議，發怒要求中油遷廠。（葉臻攝）

中油桃園煉油廠29日上午6點40分發生大爆炸，桃園市長鄭文燦上午10點前往現場會勘，不但決議由桃園市環保局以空汙法對中油開罰100萬元，中油副總經理李順欽也承諾以「先建後拆」的前提重啟遷廠計畫。

李順欽指出，中油28日完成第2加氫脫硫工場歲修，並完成煉油前的硫化作業，29日凌晨開爐，疑似因為加熱爐爐管破裂導致爆炸，當下已通報各級單位並進行隔離，火勢至上午10點仍在延燒，雖然爐內壓力已經排除，但由於系統內還留有存油，為了避免2次氣爆，得先讓殘火燒完，預計11點會殘火處理完畢。

李順欽也表示，目前不會影響油市場，若真有油不夠的情形，南部大林煉油廠的油也可以北調支援。

鄭文燦視察後則要求中油立刻重啟遷廠計畫，強調中油桃園煉油廠介於桃園區、龜山區和蘆竹區的交界，居住人口超過76萬人，遷廠得有期程，並要求中油訂出明確時間表，鄭文燦表示，中油上次啟動遷廠計畫是在2003年，但最後無疾而終，目前則先針對鄰近的經國國中寒假課輔停課。

中油桃園煉油廠附近的居民上午也集結在煉油廠大門口，怒吼「遷廠！不然就關廠！」李順欽和鄭文燦也前往安撫居民情緒，但居民並不接受李順欽的道歉，怒斥「對不起有什麼用！」「要等發生意外才願意遷廠嗎？」鄭文燦則承諾會要求中油提出遷廠計畫，現在首當要務是殘火處理，避免發生2次氣爆。

(中時)