大谷紀錄將被破？西武新洋投稱能飆166km

2018年01月29日 11:08 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平前年飆出165公里火球，至今仍是日本職棒最快球速紀錄，不過這紀錄，現在有機會被西武新洋投卡斯提歐(Fabio Castillo)挑戰，他甫抵達日本，表示在2016年時，曾在韓職測到過103英里(約166公里)，去年在道奇也有投到101英里，「我對速球有信心，還能飆得更快。」

據《Sponnichi Annex》報導，目前洋投最快球速162公里紀錄，是由庫倫(Marc Kroon)所創，聯盟的最速紀錄則是大谷的165公里。28歲的卡斯提歐去年跟前年都有投到160公里以上球速的紀錄，要突破「大谷障礙」不無可能；他直言能飆出火球，「是上帝賜給我這個天賦。」

卡斯提歐會這麼說，也並非毫無根據；報導指出，他在13歲時就已經能飆出130公里以上的球速。然而，卡斯提歐雖有火球在手，但球員生涯至今表現並不好；他2006年從遊騎兵小聯盟起步，隨後遊走巨人、紅人、金鶯跟教士，都沒能上大聯盟，2016年告別大聯盟轉戰韓職韓華鷹。

卡斯提歐在韓華鷹1年，出賽20場、其中包括15場先發，戰績7勝4敗、自責分率6.43；去年返美加盟道奇，於大聯盟後援出賽2場無勝敗紀錄，自責分率高達13.50。目前西武先發3人已確定，預期也會是先發人選之一的卡斯提歐，得搶4號或5號先發。

(中時電子報)