加州州立大學系統總校長來訪 鼓勵加州生來台研修

美國加州州立大學系統總校長懷特(左五)等人日前來訪，將促成加州各大學與台灣的大學交流。（教育部提供）

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教育部邀請美國加州州立大學系統總校長懷特(Dr. Timothy White)等人日前來訪，他表示未來將鼓勵加州學生來台留學或透過交換生學習交流，並很樂意促進加州州立大學系統23所大學與台灣158所大專院校交流的加乘效果。

美國加州州立大學系統屬於教學型大學系統，特別關注經濟弱勢學生的學習狀況，教育部次長姚立德與懷特見面時，希望雙邊就這方面的議題一步的交流合作，懷特深表同意。

懷特表示，加州州立大學系統係全美最大規模學校，目前包含23所大學，共計47萬9千位學生，校友遍佈全球，此次除在台灣舉行校友會外，也到香港召開亞洲區校友會。

美國加州州立大學系統目前已經有99位學生在台大進行交換學習，懷特對於台灣民主、開放、專業的優質高教環境感到敬佩，表示回美國後將鼓勵更多優秀學生前來台灣深造、進修。

懷特此次特別關注加州學生在台學習的經驗，例如今年從舊金山州立大學來台的學生雷詩蕾(Sarah Lagioia)就表示：「來台研修中文系過程並非想像中容易，不過透過學校、教授及同學們提供友善的學習管道，讓我在短時間內快速融入新的學習環境。」

懷特並於1月19日出席「2018年全國大專校院校長會議」，以「大學夥伴：連結明日創新」為題發表演講。教育部表示，此次邀訪工作雙邊經過一年多的洽商才完成，懷特回美國後將有效開展系統內23所大學與我國各校的交流關係，提升雙方合作層面。

(中時)

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