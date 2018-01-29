不只管中閔！細數過去10大最具爭議教授排名

2018年01月29日 12:21 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

管中閔當選台大校長一事，雖然是經過台大遴選委員會按照相關辦法通過，然而卻因為身為台灣大哥大獨立董事長的身分，以及民進黨立委踢爆論文抄襲的烏龍事件，在近期席捲各大媒體版面，就連網路上網友的討論也十分火熱，大家都相當好奇管爺能否如期上任。而除了管中閔之外，過去其實也有不少教授爭議性十足，吸引大家的關注，網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，到底還有哪些教授同樣因為爭議，而在網路上爆紅！

第1名、李茂生

不久前李茂生因為沒穿上衣在自家門前泡茶，被警察上前詢問「你幹什麼的」而搬出台大法律教授的名號，更向該名女警表示「妳最好不要惹我」引來網友熱議。有些人認為警察這樣的問話方式確實讓人生氣，但也有人怒批沒有風度，連問個話也不行，後來更因為柯文哲的王八蛋事件，李茂生在臉書上批評柯文哲沒有格調，被網路紅人蘇美搬出過去他與女警的這一段對話，直批他雙重標準，不少網友呼應「這臉打的有點響啊」！

第2名、陳芳明

陳芳明在高中國文課綱爭議未休，文言文比例到底要多少讓大家吵不停時，透過臉書表示「並非全國高中生都要讀中文系」，被外界解讀為「沒有要做生意所以不用學數學」、「沒有要出國不用念英文」飽受網友批評。近期又因為在投書中指出，民進黨當初支持柯文哲是為了阻擋國民黨在台北市繼續執政，批評民進黨現在反而用抹紅的方式來貶抑對手，是在羞辱整個台灣的民主價值，再次引起爭議。

第3名、江宜樺

前行政院長江宜樺在2014年卸任後，原先傳出有可能會回台大任教，卻遭到政治系校友連署反對，認為太陽花學運期間暴力驅離院內的學生，在尚未釐清責任歸屬之前不應聘請，最後決定赴香港城市大學擔任人文社會科學院教授。近期則因為賴清德到立院備詢時，聲稱中華民國是主權獨立國家，在臉書上表示如果「台灣已經獨立，請問是哪一年完成的？」又引起網友熱議。

第4名、管中閔

台大準校長管中閔遭質疑身為台灣大哥大獨立董事，副董事長蔡明興則是台大校長遴選委員之一，卻沒有利益迴避，加上民進黨立委烏龍爆料論文抄襲一事，讓他是否如期上任台大校長生變。雖然接任新校長的路走得坎坷，不過仍然有不少網友挺他，認為獨立董事是公開資訊，立委介入校長遴選就是校園民主的倒退。

第5名、包正豪

經常喜歡在網路上針對時事發表意見的包正豪，因為當掉一名延畢到大五只差他手上學分就能畢業的學生，意外引來網友討論。包正豪認為會延畢到大五不是他造成的又為什麼要同情學生，今天寧願多留他一年，也不願在他還沒學會對自己行為負責前，就放他離開學校，如此霸氣的作法被網友讚爆「台灣的大學教授，若是都這樣的話，台灣就會進步了」！

(中時電子報)