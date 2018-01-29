拿身分證看花博？林佳龍批荒謬：別回原始時代

台中市長林佳龍火力全開，對藍委提出拿身份證看花博，反批「不要回到原始時代，難道要拿身分證進場時蓋個章，實在荒謬幼稚！」（盧金足攝）

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台中市府開放市民申請花博卡，成為藍營批評議題，藍委還發起拿身分證看花博行動，對此，市長林佳龍29日在市政會議表示，全世界都走向電子票券行動支付，有人提出拿身分證看花博，他反擊「不要回到原始時代，拿身分證進場時蓋個章，實在荒謬幼稚！」且14歲以下市民沒有身份證，難道要拿戶口名簿，花博是台灣的大喜事，少數政治人物不要惡意抹黑。

林佳龍說，2018年台中世界花博要成功，有兩大關鍵要素，一是展出內容令人驚艷，二是市民參與展出，但現在花博卡卻遭抹黑，有的政治人物以一己之私，抹黑誤導，但由市民踴躍申請的情況，惡意抹黑市民不受影響，有的是善意提醒市府，市府也會妥善說明。

「全世界走向電子票券行動支付時代，不要回到原始時代！」林佳龍強調，台中市政府開始受理市民申請花博卡，將提供免費參觀一天、免費公車10公里及日後上千家花博特約商店優惠等措施，花博結束後更將轉為「市民卡」，持續成為台中市民專屬的好康卡。

林佳龍說，經過市府說明後，大家都更瞭解並支持花博卡，民眾反應相當熱烈，申請情況踴躍，目前市府初步先印300萬張申請書供市民申請，電子票證符合時代潮流，是打造電子化政府、智慧城市發展的必然趨勢，個資保護也符合國際認證，沒有問題。市民只需要填寫姓名、身分證字號等基本資料，不會有詐騙問題，請大家放心。

(中時)

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