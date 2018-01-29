藍基市長初選民調烏龍 議員藍敏煌：再辦一次

2018年01月29日 11:16 中時 張穎齊

針對28日國民黨基隆市長初選民調出包，議員韓良圻建議，可提名宋瑋莉，並由謝立功擔任副手。（張穎齊攝）

史上最瞎民調烏龍案！國民黨基隆市長初選28日上午公布民調結果，由前移民署長謝立功勝出，卻因民調公司數據誤植，導致下午翻盤為基隆市議長宋瑋莉出線。對此，國民黨基隆市議員藍敏煌建議，可重新針對2人民調再辦一次，以杜絕悠悠之口。

針對昨日的初選民調誤植，藍敏煌表示，民調公司出這種包實在是非常嚴重，這是致命的錯誤，對於謝立功非常不公平，對宋瑋莉來說也不是好事，不論對哪位候選人來說，都是無辜的。

「重新再選一次！」藍敏煌說，建議黨中央好好處理，重新針對2人的民調，再選一次，如此才能杜絕悠悠之口。因為若不妥善處理，對兩邊支持者都是傷害，影響團結。且由於2人相差比率實在太小，都在2％之內，如果再辦一次，想必2人都不會反對，有1個服眾的候選人出線後，才能帶動大團結。

記者問及此次事件是否讓藍軍奪回基隆市更加渺茫？藍敏煌則說：「我倒沒有這麼悲觀，只要服眾的人選出線後，對上現任市長林右昌1對1的方式，都有勝選機會，目前藍綠為55波，只要鞏固基本盤，再帶動團結，仍有機會。」

不過，議員韓良圻則認為，可以提名宋瑋莉，且謝立功來擔任副手，因為謝擁有中央行政的豐沛經驗，形象佳，跟深耕地方的宋聯手，才有團結勝選的機會，這些他也都向黨內大老提議過，不失為另一種團結方式。

(中時)