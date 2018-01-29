台灣人露營像搬家 外籍學生：驚奇又有趣

2018年01月29日 11:21 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

就讀南台科大的印度境外學生白仁益在接待家庭精心規畫下，首次在台灣體驗戶外露營。在家鄉露營時總是輕裝上陣的他，對於台灣人露營時會把鍋碗瓢盆帶出門，像似要搬家，感到驚奇又有趣。

白仁益表示，此趟旅行不僅增進他對台灣文化的認識，也嘗試了許多道地的台灣美食，在露營中，接待家庭怕他不習慣與他人同睡，更準備了分室帳篷，讓他擁有自己的空間，讓他直呼擁有這樣友善貼心的台灣家人，真的是最幸運的事。

為了讓在台求學的境外生感受到「家」的溫暖，教育部「友善台灣－境外學生接待家庭專案計畫」不定期於全台各地舉辦各式體驗活動，邀請志工接待家庭打開家門，迎接來自世界各國的莘莘學子，讓這些境外學生在接待家庭帶領下，認識台灣並愛上台灣。

來自台南的接待家庭朱慧萍小姐參與了計畫辦公室舉辦的社區巡禮體驗活動，認識來自不同國家的境外學生。境外學生來訪時，朱慧萍必定會教導學生親手製作掛有「幸福」及「平安」中文字樣的鑰匙圈，希望藉由學生手作的溫度將台灣的幸福與平安帶回家鄉與家人分享。

短短半年間，接待境外學生充實了朱慧萍一家人的生活。她表示，參與接待家庭活動不僅僅是讓境外學生認識台灣，全家人更是受益良多，有來自立陶宛的學生帶來印有家鄉地圖的巧克力，介紹立陶宛讓他們認識；印度學生帶來了咖哩與他們分享；宏都拉斯學生短暫回國期間，仍天天透過網路分享生活中的大小事。

教育部自民國99年起委由南台科科大辦理「友善台灣─境外學生接待家庭計畫」，目前全台各地共有3771戶接待家庭張開熱情雙手，走入境外學子心門。有興趣參與國際交流的家庭，可前往計畫網站瞭解詳情。

(中時)