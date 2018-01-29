綠營超額提名？民進黨南市多位選將出面抗議

民進黨選將抗議高額提名不公。（洪榮志攝）

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民進黨台南市議員提名額出爐，市黨部執委會在第二選區（佳里、北門等區）應選5席的情況下，超額提名4名的決議，引發有意角逐的選將一片譁然。民進黨該區現任議員侯澄財、蔡蘇秋金以及參選人陳俊安等29日在市議會民進黨團三長的陪同下，公開抗議提名不公。

侯澄財、蔡蘇秋金、陳俊安認為，民進黨市黨部根本沒有考量上次該選區加總共當選的4人，如今因議長跑票風波已有2人被開除黨籍，取而代之有意參選的2名新人實力相對有限，若執意提名4席，將造成票源分散，使得當選席次大幅降低。如此一來，反而有助於被黨開除的2名現任議員順利連任，類似上述的政治效應，市黨部應不難明白，為何不顧黨內的意願，執意片面護航被開除的黨外人士？令人難以理解。

侯澄財、蔡蘇秋金、陳俊安等人認為，身為民進黨台南市黨部主委的顏純左，除了汲汲營營於市長初選之外，應多花一些心力協調，免得造成年底議員席次大幅滑落。

侯澄財、蔡蘇秋金、陳俊安等更進一步表示，目前黨內市長初選，殺得流血流滴，既使好不容易通過市長初選的母雞，早已傷痕累累，也不足以像當年連任市長的賴清德的政治能量，可以個人聲勢挾帶小雞，使得議會過半。

黨團三長邱莉莉、郭清華、林志展也呼籲，民進黨中央黨部不應坐視不管，應考量超額或不當提名所造成的政治後遺症，否否則不僅議會無法過半，日後府會關係難以和諧，台南市的政局也將呈現持續不穩且混亂的情況。

(中時)

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