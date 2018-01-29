夜路走多遇到鬼 詐團成員帶31張卡住賓館遭逮

吳姓男子為規避警方，特別從高雄到台中犯案，仍在稽查時被逮。（馮惠宜翻攝）

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吳姓男子為規避警方，特別從高雄到台中犯案，仍在稽查時被逮。（馮惠宜翻攝）
警方在吳男投宿的賓館查獲27本銀行存摺、31張提款卡。（馮惠宜翻攝）

真是夜路走多遇到鬼，台中市警察局霧峰分局內新派出所27日晚上執行臨檢在一家賓館內發現一名男子身上有查獲27本銀行存摺、31張提款卡，明顯是詐欺犯罪工具，經帶回這名32歲吳姓男子偵訊，吳男坦承自己是詐騙集團收簿手，自己在集團內的工作是收取人頭帳戶用的銀行存摺、金融卡，收取後再檢查人頭帳戶能否使用。

大里警分局27日夜間十點在大里區一賓館臨檢赫然發現高雄籍的吳男房間內有筆記型電腦1台、ATM晶片讀卡機3台以及共27本銀行存摺、31張提款卡，由於吳姓犯嫌無法交代上述物品用途為何，當場以依詐欺現行犯逮捕帶回派出所偵辦。

偵辦過程中，警方發現吳男手機社群軟體內容，有多筆和詐騙集團內成員聯繫、分工的對話，吳嫌也坦承自己在集團內的工作是收取人頭帳戶用的銀行存摺、金融卡，收取後再檢查人頭帳戶能否使用，另外其他成員則各有分工，有人負責吸收人頭帳戶、有人則負責到各個ATM提領，可見詐騙集團分工之精細，分層之縝密，每個層級都有不同的負責人，每項詐騙環節都由不同人所執行，為了規避警方查緝，更遠從高雄北上台中犯案，代步都以租賃車輛為主。

偵訊中吳嫌也指認集團內其他詐欺成員，警方已鎖定相關人士，溯源上游層級。

而警方調閱被害人資料後發現，其詐騙手法不外乎「操作ATM解除分期扣款」、「猜猜我是誰」等常見伎倆，使民眾上當前往ATM依照指示操作匯款，警方呼籲民眾接到詐騙集團可疑電話，切勿慌張，務必冷靜求證，並撥打165反詐專線諮詢，以免上當受騙。

(中時)

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