車禍奪命...師生續寫清大奇才遺願 論文獲選國際期刊

2018年01月29日 11:52 中時 徐養齡

清大物理系教授唐述中（左起）、校長賀陳弘，29日將期刊交到林仲桓雙親手中。（徐養齡攝）

期刊發表過程，校方特別為林仲桓預留一張椅子，並擺放博士服。（徐養齡攝）

清華大學物理系博士生林仲桓，2016年不幸因車禍喪生，筆電還遭焚毀，珍貴研究資料付之一炬，清大師生不捨林的心血就此斷送，拼湊其實驗數據接手完成，研究投稿上國際期刊，表彰他對物理界的貢獻。

清大29日特別選在專為學界菁英成立的「名人堂」內，由林仲桓指導教授唐述中，將以林仲桓為第一作者的國際學術期刊Physical Review Materials，親手交到林仲桓的父母手中，現場並象徵性為林仲桓預留1張空椅，擺放博士服，林的父母不禁老淚縱橫，與協助完成期刊的學弟們相擁而泣。

唐述中表示，林仲桓研究的半導體薄膜新材料鍺烯，遲遲在物理學界還沒有人能做出成功作品，因此林從提出到研究階段，師生倆都十分期待研究成果的誕生，林生前為此埋首研究，嘗試以不同成長溫度、蒸鍍速率、方法，終於成功在銀表面長出鍺烯、形成一層漂亮的蜂巢狀結構，是相當重大的突破。

然而天不從人願，就在林仲桓實驗階段已達8成之譜，卻因一場車禍，結束32年短暫生命，儲存研究數據的筆電還遭焚毀，清大師生為此追蹤林生前研究軌跡，從其在同步輻射中心的實驗室電腦中，還原出數據並接續研究，研究者包括唐述中、牟中瑜、鄭弘泰3位清大物理系教授，及陳韋全、陳亭宇等4位碩博士生。

(中時)