《全台最速報》中油桃園煉油廠大爆炸 嚇壞居民 以為墜機了

中油桃園煉油廠大爆炸 嚇壞居民 以為墜機了

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中時電子報
綜合報導

◎中油桃園煉油廠大爆炸 嚇壞居民 以為墜機了

中油桃園煉油廠29日上午6點40分發生大爆炸，聲響連3公里外的住戶都聽得見，附近居民都嚇傻，甚至以為是墮機，桃園市消防局出動93名消防隊員到場，適逢天候不佳下著大雨，火勢目前受到控制，所幸並無人員傷亡。

◎野柳漁港2漁船起火９漁工棄船逃命

新北市野柳漁港29日凌晨1時許發生火燒船事件，停靠碼頭邊的自強11號漁船突然冒出火勢，消防局獲報趕抵搶救，但到達現場時火勢已經延燒到另一艘船，且漁船被強風吹至漁港中間，一度無法靠近滅火，所幸船上9名漁工即時棄船保命，火勢也在凌晨5時許撲滅，起火原因正在調查。

◎烏日五光路暗夜惡火 燒毀５戶鐵皮工廠

台中市烏日區五光路與五光巷口一處連棟鐵皮工廠29日凌晨1點多傳出火警，疑似因工廠內有易燃物，一時間濃煙密佈，不時傳出爆炸聲，經消防隊出動警消出動各式消防救護車24輛、79人到場佈水線滅火，歷時3小時，才在凌晨4時將大火撲滅，現場一共燒毀5間鐵皮屋，幸無人傷亡，初估屋主財損約400萬元。

◎要冷１周以上 虱目魚養殖戶嚴陣以待

天氣要冷1周以上，雲林虱目魚在本月中旬寒流損失上千萬元，業者面對此波連續性寒流，29日紛紛展開設置擋風牆、增加水溫等防寒工作，希望將損失減至最少。

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