買比修划算!大黃蜂戰機太多 美陸戰隊想以F-35取代

2018年01月29日 11:48 中時電子報 蔡萱

美國海軍陸戰隊司令奈勒（Robert Neller ）近日表示，比起戰機數量的多寡，美軍陸戰隊需要的是能飛的戰機。他表示現在陸戰隊已經擁有太多F/A-18大黃蜂戰機了，但對這些大黃蜂戰機的維修時間與成本，還不如直接以美國最貴戰機F-35取代。

據《防衛一號》（Defense One）報導，美國海軍陸戰隊司令奈勒上將25日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）上發言表示，陸戰隊如今在戰備上的問題本質不在於戰機的數量，而需要讓現有的戰機可以飛。

這個問題尤其是凸顯在問題多多的F/A-18大黃蜂上。大黃蜂戰機再經過十多載來，過度使用於伊拉克和阿富汗的戰場上，常常在維修保養作業還未完成的情況下就再度出勤，讓F/A-18大黃蜂戰機陷入換新機比維修划算的困境。

這讓戰隊極欲擺脫這些耗時耗錢維修的F/A-18大黃蜂戰機，奈勒上將也對此表示，陸戰隊沒有時間等待這些戰機維修了。

陸戰隊航空隊副司令戴維斯（Jon Davis）中將也曾在去年表示，若是淘汰舊戰機的速度可以比原本的計畫更快的話，將可以省下數十億美元的龐大任務支出，並且用最新款的5代匿蹤戰機F-35取代，那些狀況不佳的F/A-18大黃蜂，還可變成替其他戰機提供零件的「機庫皇后」（hangar queen）。

美國陸戰隊目前計畫以353架F-35B、67架F-35C取代F/A-18、EA-6B電戰機與AV-8B攻擊機，去年11月已在日本完成F-35B前進部署計畫。

(中時電子報)