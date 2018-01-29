葛萊美發威聲援「Time’s Up」 惡女凱莎等「白娘子」動容獻唱

2018年01月29日 12:03 中時 潘鈺楨

第60屆葛萊美音樂獎頒獎典禮台灣時間29日上午在紐約舉行，由詹姆斯柯登（James Corden）擔任主持人。今年葛萊美也響應好萊塢「Time’s Up」（時候到了）運動，紅毯上眾星佩戴白玫瑰，典禮中惡女凱莎（Kesha）登台，與辛蒂露波（Cyndi Lauper）、卡蜜拉（Camila Cabello）、安德拉黛（Andra Day）等女歌手身穿全白，上台齊唱她的歌曲〈祈禱〉時，更是讓全場動容。

惡女凱莎2015年控告長期合作的音樂製作人Dr. Luke對她性侵、施暴，向紐約法院申請禁制令卻遭駁回，曾獲泰勒絲（Taylor Swift）、女神卡卡（Lady Gaga）等人聲援，但也讓她的音樂事業停擺，直到去年才回歸。

其他演出還包括女神卡卡自彈自唱〈喬安〉、〈一百萬個理由〉，連拿3獎的火星人布魯諾（Bruno Mars），與去年暴紅的饒舌女歌手Cardi B合唱新歌〈Finesse〉。老牌歌手艾爾頓強（Elton John）、U2也都登台獻唱。

入圍7項的饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）與蕾哈娜（Rihanna）拿下最佳饒舌歌唱演出，他憑專輯《謙虛》連拿最佳饒舌專輯、歌曲已拿5獎。紅髮艾德（Ed Sheeran）以〈愛的形狀〉（Shape of You）與《÷》（Divide）獲頒最佳流行演出與專輯2獎，但未出席。年度新人由加拿大歌手艾莉西亞卡拉（Alessia Cara）抱走。

(中時)