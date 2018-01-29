葛萊美發威聲援「Time’s Up」 惡女凱莎等「白娘子」動容獻唱

惡女凱莎歷經性侵官司低潮，終於回歸歌壇。（翻攝自網路）

友善列印
中時

第60屆葛萊美音樂獎頒獎典禮台灣時間29日上午在紐約舉行，由詹姆斯柯登（James Corden）擔任主持人。今年葛萊美也響應好萊塢「Time’s Up」（時候到了）運動，紅毯上眾星佩戴白玫瑰，典禮中惡女凱莎（Kesha）登台，與辛蒂露波（Cyndi Lauper）、卡蜜拉（Camila Cabello）、安德拉黛（Andra Day）等女歌手身穿全白，上台齊唱她的歌曲〈祈禱〉時，更是讓全場動容。

惡女凱莎2015年控告長期合作的音樂製作人Dr. Luke對她性侵、施暴，向紐約法院申請禁制令卻遭駁回，曾獲泰勒絲（Taylor Swift）、女神卡卡（Lady Gaga）等人聲援，但也讓她的音樂事業停擺，直到去年才回歸。

其他演出還包括女神卡卡自彈自唱〈喬安〉、〈一百萬個理由〉，連拿3獎的火星人布魯諾（Bruno Mars），與去年暴紅的饒舌女歌手Cardi B合唱新歌〈Finesse〉。老牌歌手艾爾頓強（Elton John）、U2也都登台獻唱。

入圍7項的饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）與蕾哈娜（Rihanna）拿下最佳饒舌歌唱演出，他憑專輯《謙虛》連拿最佳饒舌專輯、歌曲已拿5獎。紅髮艾德（Ed Sheeran）以〈愛的形狀〉（Shape of You）與《÷》（Divide）獲頒最佳流行演出與專輯2獎，但未出席。年度新人由加拿大歌手艾莉西亞卡拉（Alessia Cara）抱走。

(中時)

桃園老字號排骨店正一排骨 搶攻… 火星人葛萊美好威！入圍7獎全拿…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。