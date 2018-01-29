傻眼！消保處抽檢旅行箱　6000元高價品一摔就壞

消保處抽檢市售25件旅行箱，結果有4件在高度90公分落下試驗中，出現外殼破裂、滾輪斷裂等情形，不合國家標準，將要求下架改善。消保處指出，有6000元以上的高價品一摔就壞，完全合格者也有1100餘元的平價品，顯示價格不見得是品質指標。
消保處表示，旅行箱國家標準「袋、包及箱產品評估準則」已在去年3月上路，規定旅行箱應針對「裝載試驗」、「伸縮拉桿功能試驗」、「行走試驗」及「落下試驗」等4項品質項目施行檢測，通過才能上市販售，消保處於去年11月至12月間，購買了25件市售旅行箱進行檢測，了解是否符合規定。
消保處表示，裝載、伸縮拉桿、行走等3項試驗中，25件旅行箱全數符合規定，但在落下試驗中，則有4件出現外殼破裂、滾輪斷裂等不合規定的情形，這4件分別為價格5040元的OUTDOOR旅行箱，規格28吋、價格2780元的俐德美28吋旅行箱、價格8080元的愛倫國度29吋旅行箱及價格6310元的ELLE花苑盛典系列29吋旅行箱。
經濟部標檢局技正王鴻儒指出，4件落下試驗不合規定的產品中，愛倫國度、ELLE花苑盛典系列等2件是國家標準上路前就進口的商品，此部分會輔導業者下架回收改善，至於OUTDOOR、俐德美2件旅行箱則是應施檢後進口的產品，目前已通知業者下架回收，並撤除其驗證證書，若期限內未改正，可罰10萬元以上100萬元以下的罰鍰，商品再上市前，也應重新驗證，否則可罰1萬元以上罰鍰，情節嚴重則可罰20萬至200萬元罰鍰。
消保處消保官王德明表示，落下試驗一共要摔測14次，此次不合格的旅行箱中，價格高達6310元的ELLE花苑盛典系列29吋旅行箱，第一次落下時，滾輪就爆開斷裂，其餘完全合格的受測產品中，也有價格僅1180元的旅行箱，顯示價格不見得呈現品質，呼籲消費者選購旅行箱時，可挑選貼有「商品檢驗標識」者，代表商品經過檢測，符合品質規範。
(中時)