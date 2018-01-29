傻眼！消保處抽檢旅行箱　6000元高價品一摔就壞

2018年01月29日 13:04 中時 楊騰凱 、 季志翔

為維護消費者權益，行政院消保處與經濟部標檢局29日公布市售旅行箱所實施的購樣檢驗與標示查核記者會，圖為經過落下試驗不合格的旅行箱，箱底的滾輪明顯的受損。（季志翔攝）

消保處抽檢市售25件旅行箱，結果有4件在高度90公分落下試驗中，出現外殼破裂、滾輪斷裂等情形，不合國家標準，將要求下架改善。消保處指出，有6000元以上的高價品一摔就壞，完全合格者也有1100餘元的平價品，顯示價格不見得是品質指標。

消保處表示，旅行箱國家標準「袋、包及箱產品評估準則」已在去年3月上路，規定旅行箱應針對「裝載試驗」、「伸縮拉桿功能試驗」、「行走試驗」及「落下試驗」等4項品質項目施行檢測，通過才能上市販售，消保處於去年11月至12月間，購買了25件市售旅行箱進行檢測，了解是否符合規定。

圖為經過落下試驗不合格的旅行箱，箱底的滾輪明顯的受損。（季志翔攝）

市售旅行箱所實施的購樣檢驗與標示查核記者會，查核的25件是受旅行箱發現有4件不符合國家標準，標示查核結果11件不符合，消保處均已請主管機關經濟部依法處理。（季志翔攝）

圖為經過落下試驗不合格的旅行箱，箱底的滾輪明顯的受損。（季志翔攝）

消保處表示，裝載、伸縮拉桿、行走等3項試驗中，25件旅行箱全數符合規定，但在落下試驗中，則有4件出現外殼破裂、滾輪斷裂等不合規定的情形，這4件分別為價格5040元的OUTDOOR旅行箱，規格28吋、價格2780元的俐德美28吋旅行箱、價格8080元的愛倫國度29吋旅行箱及價格6310元的ELLE花苑盛典系列29吋旅行箱。

圖為經過落下試驗不合格的旅行箱，箱底的滾輪明顯的受損。（季志翔攝）

圖為經過落下試驗不合格的旅行箱，箱底的滾輪明顯的受損。（季志翔攝）

經濟部標檢局技正王鴻儒指出，4件落下試驗不合規定的產品中，愛倫國度、ELLE花苑盛典系列等2件是國家標準上路前就進口的商品，此部分會輔導業者下架回收改善，至於OUTDOOR、俐德美2件旅行箱則是應施檢後進口的產品，目前已通知業者下架回收，並撤除其驗證證書，若期限內未改正，可罰10萬元以上100萬元以下的罰鍰，商品再上市前，也應重新驗證，否則可罰1萬元以上罰鍰，情節嚴重則可罰20萬至200萬元罰鍰。

消保官王德明呼籲民眾購買旅行箱時請認明貼有商品檢驗標識的旅行箱。（季志翔攝）

消保處消保官王德明表示，落下試驗一共要摔測14次，此次不合格的旅行箱中，價格高達6310元的ELLE花苑盛典系列29吋旅行箱，第一次落下時，滾輪就爆開斷裂，其餘完全合格的受測產品中，也有價格僅1180元的旅行箱，顯示價格不見得呈現品質，呼籲消費者選購旅行箱時，可挑選貼有「商品檢驗標識」者，代表商品經過檢測，符合品質規範。

(中時)