新竹公道三都市計畫案首場聽證 葉俊榮自讚用心

2018年01月29日 12:34 中時 張理國

內政部27日舉辦新竹公道三都市計畫案首場聽證會議。內政部長葉俊榮在臉書貼文說，國外辦理聽證是一個「司」的規格，但在台灣的建置上，卻必須由同一個業務單位承擔，所幸在他意志貫徹之下促成聽證，「是這樣的用心，將聽證制度一步一步紮實地建構起來」，終於開啟了內政部行政程序新的一頁。

葉俊榮說，打從他2016年520來到內政部的第一天，就非常清楚，作為土地主管機關的內政部，在「正當法律程序」的建構，必須加把勁，尤其是土地空間審議的聽證制度的建立，比什麼都來得急迫、重要；但聽證文化仍然薄弱的台灣，像聽證這樣一個行政程序機制的建構，從來就不是一兩天的事情，法制、人力、能力，缺一不可。

葉表示，2016年內政部舉行聽證作業要點完成，2017年進行多場教育訓練，2017年11月21日都委會決議將新竹公道三特定爭點交付聽證，「是這樣有層次、有規劃的，持續、穩定的向前推進才有可能把制度建立起來」。

葉俊榮說，一場聽證，從必要性的研議，到各種程序安排，到直播的設置，所有的細節都不能馬虎。在他意志的貫徹下，同仁們突破機關本位思維，從地政司、營建署兩個業務部門，到秘書室、法規會、總務司、資訊中心相關輔助機制，大家同心協力成立專案小組，每個禮拜一次以上的工作會議討論進行方式。

內閣改組，葉俊榮遭點名可能被撤換，以臉書自讚用心，也算力求表現。

(中時)