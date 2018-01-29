新竹公道三都市計畫案首場聽證 葉俊榮自讚用心

友善列印
中時

內政部27日舉辦新竹公道三都市計畫案首場聽證會議。內政部長葉俊榮在臉書貼文說，國外辦理聽證是一個「司」的規格，但在台灣的建置上，卻必須由同一個業務單位承擔，所幸在他意志貫徹之下促成聽證，「是這樣的用心，將聽證制度一步一步紮實地建構起來」，終於開啟了內政部行政程序新的一頁。

葉俊榮說，打從他2016年520來到內政部的第一天，就非常清楚，作為土地主管機關的內政部，在「正當法律程序」的建構，必須加把勁，尤其是土地空間審議的聽證制度的建立，比什麼都來得急迫、重要；但聽證文化仍然薄弱的台灣，像聽證這樣一個行政程序機制的建構，從來就不是一兩天的事情，法制、人力、能力，缺一不可。

葉表示，2016年內政部舉行聽證作業要點完成，2017年進行多場教育訓練，2017年11月21日都委會決議將新竹公道三特定爭點交付聽證，「是這樣有層次、有規劃的，持續、穩定的向前推進才有可能把制度建立起來」。

葉俊榮說，一場聽證，從必要性的研議，到各種程序安排，到直播的設置，所有的細節都不能馬虎。在他意志的貫徹下，同仁們突破機關本位思維，從地政司、營建署兩個業務部門，到秘書室、法規會、總務司、資訊中心相關輔助機制，大家同心協力成立專案小組，每個禮拜一次以上的工作會議討論進行方式。

內閣改組，葉俊榮遭點名可能被撤換，以臉書自讚用心，也算力求表現。

(中時)

孫大千：陳師孟燃燒自己 為民進… 陳師孟燃燒自己 孫大千：為國民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。