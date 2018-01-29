故宮南院辦狗年特展 先招待導盲犬入場

2018年01月29日 12:28 中時 呂妍庭

各界來賓一起宣布故宮南院「戊戌狗年‧喜迎上元」年度特展開展。（呂妍庭攝）

故宮南院「戊戌狗年‧喜迎上元」年度特展，29日特別邀導盲犬協會的狗狗嘉賓一起出席看展。（呂妍庭攝）

故宮南院「戊戌狗年‧喜迎上元」年度特展，29日特別邀導盲犬協會的狗狗嘉賓一起出席看展。（呂妍庭攝）

故宮南院「戊戌狗年‧喜迎上元」年度特展，29日特別邀導盲犬協會的狗狗嘉賓一起出席看展。（呂妍庭攝）

故宮南院「戊戌狗年‧喜迎上元」年度特展，展出郎世寧《十駿犬》。（呂妍庭攝）

2月16日台灣燈會即將登場，本身也是燈區之一的故宮南院共襄盛舉，精選151件文物，以「狗年呈祥」、「歲朝迎春」、「歡慶元宵」及「福壽吉祥」4大主題展出「戊戌狗年‧喜迎上元」年度特展，以迎接農曆狗年，29日上午開展儀式上，故宮博物院還請來3隻導盲犬進入展廳看展，讓畫犬、真犬相見歡。

故宮博物院精心規畫的「戊戌狗年‧喜迎上元」年度特展，自30日起在南院隆重登場，以「狗年」為主軸，展出郎世寧《十駿犬》及新春元宵、吉慶等相關的院藏文物，故宮博物院院長林正儀說，郎世寧的《十駿犬》系列作品，每幅長約247公分、寬164公分，北部院區因空間所限，從未同時展出郎世寧多幅巨作，這次特展將分成兩檔，共展出4幅型式讓民眾盡情欣賞郎世寧的作品。

展覽同時展出乾隆皇帝歲首期許來年政和事理、國泰民安儀式上使用的重要禮器「金甌永固杯」及「玉燭長調燭臺」，另「福壽吉祥」主題除展出乾隆窯「春燈百子圖大盤」、「春燈嬰戲圖雙耳瓶」外，成對「琺瑯太平有象」及「長命百歲長壽龍鳳雙喜金盆」也很吸睛。

除了警犬和輔助犬，毛小孩們一般通常不被允許進入博物館內，配合狗年主題，南院在記者會上特別邀請導盲犬協會狗狗嘉賓一起出席，由導盲犬牽引著服務對象來到郎世寧的《十駿犬》畫作前，形成相當溫馨而有趣味的畫面。

故宮南院表示，「戊戌狗年‧喜迎上元」是南院年度特展，與北部院區「燈輝綺節－花燈節慶圖特展」相互輝映，1月30日起至5月27日止，尤其為配合2月16日至3月11日「2018臺灣燈會」，故南園區及展館不只周一停休開放，展廳也將延長開館至晚上9點，與民眾一起歡慶佳節。

(中時)