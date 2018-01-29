MLB》還想搶大咖投手 釀酒人老闆：我們夠錢

釀酒人補強還沒完，想再網羅像艾瑞耶塔(圖)這類等級的大咖投手。(美聯社)

友善列印
中時電子報

釀酒人先前一口氣網羅肯恩(Lorezo Cain)跟葉利奇(Christian Yelich)，是大聯盟休季期間少見的大動作補強，如今他們戰力升級，不過補強還沒結束，釀酒人老闆安塔那西歐(Mark Attanasio)今(29日)表示，「現在薪資還有空間，能至少再爭取1名大咖先發投手加盟。」

大聯盟自由市場冷清，上百名球員還在找尋新東家，各隊出手不闊綽，是其中一個原因。不過釀酒人近期卻是動作積極，用5年8000萬美金簽下肯恩，又跟馬林魚交易來葉利奇，戰力大升級，釀酒人今天也正式介紹2名新戰力亮相。

安塔那西歐表示，釀酒人的補強都由總教練康索(Craig Counsell)協助促成，「我們決定在今年就開始求勝，對2020年爭冠是很重要的一步。如果細看我們所有重建的動作，就能預想在2020年，一切會連結在一起。」找尋想簽複數年約的選手，就是他們的計畫之一。

肯恩簽5年、葉利奇合約還有4年，釀酒人能確定2人在2020年時，無意外還會在陣中。外界預期他們的下一步，會著手補進1號或2號先發等級的投手。釀酒人會怎麼做？先前有消息指出他們不會砸錢簽自由球員，會把山塔納(Domingo Santana)當做籌碼交易。

但安塔那西歐認為，他們還有足夠本錢去簽1名大咖投手，「如果情況允許，我們會把握住優勢。」《Cot's Contracts》資料顯示，釀酒人目前團隊薪資約1.1億，距奢侈稅門檻還有8700萬，大聯盟報導推測有4個可能人選，其中包括達比修有和艾瑞耶塔(Jake Arrieta)。

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
NBA》輸怕了嗎？ 泰隆盧用兵愈來… NBA》湖人慘敗暴龍 球哥還得休息…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。