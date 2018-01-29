MLB》還想搶大咖投手 釀酒人老闆：我們夠錢

2018年01月29日 12:31 中時電子報 蔡銘仁

釀酒人先前一口氣網羅肯恩(Lorezo Cain)跟葉利奇(Christian Yelich)，是大聯盟休季期間少見的大動作補強，如今他們戰力升級，不過補強還沒結束，釀酒人老闆安塔那西歐(Mark Attanasio)今(29日)表示，「現在薪資還有空間，能至少再爭取1名大咖先發投手加盟。」

大聯盟自由市場冷清，上百名球員還在找尋新東家，各隊出手不闊綽，是其中一個原因。不過釀酒人近期卻是動作積極，用5年8000萬美金簽下肯恩，又跟馬林魚交易來葉利奇，戰力大升級，釀酒人今天也正式介紹2名新戰力亮相。

安塔那西歐表示，釀酒人的補強都由總教練康索(Craig Counsell)協助促成，「我們決定在今年就開始求勝，對2020年爭冠是很重要的一步。如果細看我們所有重建的動作，就能預想在2020年，一切會連結在一起。」找尋想簽複數年約的選手，就是他們的計畫之一。

肯恩簽5年、葉利奇合約還有4年，釀酒人能確定2人在2020年時，無意外還會在陣中。外界預期他們的下一步，會著手補進1號或2號先發等級的投手。釀酒人會怎麼做？先前有消息指出他們不會砸錢簽自由球員，會把山塔納(Domingo Santana)當做籌碼交易。

但安塔那西歐認為，他們還有足夠本錢去簽1名大咖投手，「如果情況允許，我們會把握住優勢。」《Cot's Contracts》資料顯示，釀酒人目前團隊薪資約1.1億，距奢侈稅門檻還有8700萬，大聯盟報導推測有4個可能人選，其中包括達比修有和艾瑞耶塔(Jake Arrieta)。

(中時電子報)