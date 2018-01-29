趕不上2月1日就任！教育部：管中閔資格須經遴選會再確認

2018年01月29日 12:22 中時 林志成

台大校方雖已釐清管中閔符合擔任新校長的資格，但何時上任目前仍不知道。教育部今（29日）說，台大校方對於管中閔校長資格的調查，只要經過遴選委員會確認沒問題後，教育部「絕對不會有意見」，將盡快聘任管中閔為台大校長。

2月1日是學校新學期開始，教育部當天會舉行公立大學新校長的布達典禮，不過按照目前狀況來看，管中閔應該是趕不上了。教育部表示，如果之後確認管中閔成為台大校長，那他們新舊校長就在自己學校辦理交接，教育部會派人監交。

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長後，後續風波不斷，包括他未在遴選過程主動揭露擔任台哥大獨董及論文被指控抄襲等問題，雖然台大校方經過調查後，還給管中閔清白，認為他具有擔任新校長的資格，不過教育部卻不承認這個調查結果。

教育部人事處長陳焜元說，管中閔能否擔任台大校長，必須由台大校長遴選委員會來決定，不是校方說了算。因此，他建議台大看是要重新開一次遴選委員會議或是看是用什麼方式將調查資料逐一讓遴選委員確認，沒問題了，教育部就會聘任。

不過陳焜元表示，之前陽明大學新校長郭旭崧的資格被質疑，遴選委員會一開始用電子郵件逐一向委員確認，但許多人表達不同意見，最後只好再開一次遴選委員會議來解決。郭旭崧原本去年12月1日要上任，因為資格被質疑，延後了約1個月才就職。

台大的調查結果是要經過過每位遴選委員同意嗎？陳焜元說，大學校長遴選委員會是合議制，他們有自己的決策機制，只要他們的決議是「管中閔具有擔任台大校長的資格」，教育部就絕對尊重。至於台大調查結果是要經過遴選委員會全部委員同意或多數同意才算數，由他們自行決定。

(中時)